Vuelta San Juan 2020: la startlist e i partecipanti. C’è la Nazionale italiana con Filippo Ganna

Entra nel vivo la stagione del ciclismo internazionale. Oltre che in Australia si inizia a correre anche in Sudamerica: al via la Vuelta San Juan in Argentina. Un lotto di partecipanti di lusso: presenti le stelle della Deceuninck Quick-Step Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel, oltre che velocisti del calibro di Peter Sagan e Fernando Gaviria. Al via anche una selezione italiana guidata dal fenomeno su pista Filippo Ganna. Andiamo a scoprire la startlist completa.

Startlist Vuelta San Juan 2020

