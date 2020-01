Vuelta San Juan 2020: il percorso e le 7 tappe ai raggi X, tutte le salite e le località. La guida completa

Grande attesa per la trentottesima edizione della Vuelta San Jose, corsa a tappe che si svolgerà nell’Argentina nord-occidentale, precisamente nella regione che da il nome alla corsa. La competizione, che annovera tra gli iscritti campioni quali lo slovacco Peter Sagan, il francese Julian Alaphilippe (secondo lo scorso anno) e il giovane funambolo belga Remco Evenepoel, si articolerà in sette giorni e altrettante tappe dal 26 Gennaio 2020 al 2 Febbraio 2020.

PERCORSO VUELTA SAN JUAN 2020 2020: LE 7 TAPPE AI RAGGI X

Tappa 1 (Domenica 26 gennaio 2020): San Juan – San Juan (168 km)

Nella tappa di apertura i corridori incontreranno tre Gran Premi della Montagna in una frazione movimentata che vedrà arrivo e partenza nella cittadina di San Juan con una frazione che però dovrebbe essere ad appannaggio delle ruote veloci, a patto che gli scattisti mantengano sempre alta la tensione.

Tappa 2 (Lunedì 27 gennaio 2020): Pocito – Pocito (150 km)

Altra tappa con circuito chiuso che prevede start e traguardo nella cittadina di Pocito e altra grande occasione per le ruote veloci che questa volta avranno però solo 150 km quasi del tutto pianeggianti da gestire.

Tappa 3 (Martedì 28 gennaio 2020): Ullum – Dique Punta Negra (15,2 km – cronometro individuale)

Si inizierà finalmente a pensare anche alla classifica nella terza tappa della Vuelta San Juan, con la cronometro individuale di 15,2 km con arrivo a Dique Punta Negra che metterà in palio secondi importanti per la generale e una buona occasione di farsi notare per i cronoman. Interessante la salita finale che potrebbe creare distacchi importanti.

Tappa 4 (Mercoledì 29 Gennaio 2020): San José de Jachal – Valle Fertil/Villa San Augustin (189 km)

Con la classifica probabilmente già orientata, la più lunga tappa della corsa argentina si presta a qualche colpo d’autore con tre GPM inseriti in rapida successione e una lunga discesa finale che sembra essere stata disegnata per l’attacco di qualche esperto discesista.

Tappa 5 (Venerdì 31 gennaio 2020): Caucete – Alto Colorado (175 km)

Sarà la tappa più dura della settimana e quella che probabilmente segnerà la classifica generale. Per i corridori è prevista una salita finale che li porterà sull’Alto Colorado, a 2565 su livello del mare, in una salita che non ha pendenze tremende ma che è posta dopo altri tre Gran Premi della Montagna. Molto probabilmente il giorno di riposo non sarà sufficiente a tutti gli atleti per affrontare al meglio questo duro impegno.

Tappa 6 (Sabato 1 febbraio 2020): Circuito San Juan Villicum – Circuito San Juan Villicum (154 km)

Nella sesta tappa che si apre e si chiude nell’autodromo El Villicum di San Juan, coloro che avranno guadagnato un vantaggio in classifica dovranno guardarsi dalle insidie nascoste di questa frazione molto pericolosa che, comunque, dovrebbe essere ad appannaggio delle ruote veloci.

Tappa 7 (Domenica 2 febbraio 20020): San Juan – San Juan (141 km)

Nell’ultima tappa della rassegna argentina i corridori dovranno percorrere per nove volte il circuito di circa 16 chilometri di San Juan in una frazione che si concluderà con un arrivo in volata. I leader della classifica dovranno semplicemente occuparsi di passare il traguardo senza commettere inutili sciocchezze.

Foto: LaPresse