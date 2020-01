Calendario Coppa Italia 2020: orari quarti di finale, programma, tv e streaming

Come da tradizione la Coppa Italia di calcio maschile è entrata definitivamente nel vivo a gennaio, in cui sono in programma tutti gli incontri degli ottavi e dei quarti di finale del tabellone principale. Il livello della competizione, grazie all’ingresso in gara delle prime otto classificate della scorsa Serie A, è salito notevolmente ed ora tutte le partite sono ricche di grande incertezza e spettacolo. Con la conclusione dell’ultimo ottavo di finale tra Parma e Roma, si è finalmente delineato il quadro delle otto qualificate ai quarti di finale della coppa nazionale.

Il programma del prossimo turno comincerà già a partire da martedì 21 gennaio con l’affascinante confronto diretto tra Napoli e Lazio allo stadio “San Paolo”, mentre la sera successiva toccherà ai campioni d’Italia della Juventus scendere in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro la Roma. Gli ultimi due quarti si disputeranno la settimana seguente, con Milan-Torino martedì 28 e Inter-Fiorentina mercoledì 29 gennaio a concludere il programma. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale delle sfide con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020 di calcio maschile:

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA CALCIO 2020

MARTEDÌ 21 GENNAIO

20.45 Napoli-Lazio

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

20.45 Juventus-Roma

MARTEDÌ 28 GENNAIO

20.45 Milan-Torino

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

20.45 Inter-Fiorentina

Foto: Lapresse