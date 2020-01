VIDEO Parma-Roma 0-2, highlights, gol e sintesi della partita: Pellegrini decide la sfida con una doppietta

Lorenzo Pellegrini è indubbiamente l’uomo copertina della Roma nell’ottavo di finale di Coppa Italia 2019-2020 appena terminato allo stadio “Ennio Tardini” contro il Parma, sconfitto abbastanza nettamente 2-0 proprio grazie ad una doppietta personale del trequartista della Nazionale italiana. I giallorossi, grazie a questo successo, si qualificano per i quarti di finale della coppa nazionale in cui dovranno far visita alla Juventus in trasferta a Torino. Di seguito gli highlights e tutti i gol della partita:

HIGHLIGHTS PARMA-ROMA 0-2:

IL GOL DI PELLEGRINI AL 49′:

IL 2-0 DI PELLEGRINI SU RIGORE AL 76′:

Roma 2 – Parma 0 – Lorenzo Pellegrini pic.twitter.com/r7ePq5Pd38 — LeoCabrera (@LeoCabr89545003) January 16, 2020

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse