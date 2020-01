Volley, i migliori italiani della 16ma giornata di Superlega. Lanza: solo conferme, Sbertoli regista perfetto

Ancora buone notizie per Gianlorenzo Blengini e lo staff azzurro al termine della sedicesima giornata di Superlega di volley. Tanti gli atleti nel giro della Nazionale protagonisti nei rispettivi club con prove di sostanza e non sono solo i centrali, sempre presenti in dosi massicce nella nostra classifica, a convincere. Questi i migliori italiani della 16ma giornata di campionato.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 16MA GIORNATA DI SUPERLEGA

ANDREA ROSSI Mette in apprensione difesa e attacco di primo tempo della capolista con una prova di grande spessore che porta 9 punti, il 73% in attacco e anche un muro vincente, oltre alle numerose palle toccate sia nel primo che nel quarto set.

OSMANY JUANTORENA Per rinascere, dopo un primo set da dimenticare a Cisterna, la Lube si affida al suo guru che alla fine del match conquista ben 16 punti, con un buon 50% in ricezione e 52% in attacco. Con giocatori così si superano in fretta anche i momenti difficili.

IVAN ZAYTSEV Non è certo il giocatore più cercato in attacco da Christenson ma lo Zar quest’anno è efficace anche quando non è la star del match: 10 punti, 60% in attacco, 86% in ricezione, anche se piovono dalle sue parti solo sei battute da ricevere. Prova di sostanza nei tre set vincenti di Sora.

DANIELE MAZZONE Si avvicina il tempo delle scelte azzurre e di questo passo, Blengini non potrà fare a meno di prendere in considerazione il centrale di Modena che a Sora gioca la partita perfetta: 100% in attacco con 11 punti all’attivo, 2 muri e 2 ace.

ENRICO CESTER Non basta a Verona la bella prova dell’ex centrale azzurro per evitare una sanguinolenta sconfitta sul campo dell’ansimante Piacenza. Il centrale si distingue in una partita non indimenticabile per qualità di gioco con 10 punti, il 73% in attacco, un muro e un ace.

FILIPPO LANZA Ai 20 punti di Verona, aggiunge i 13 punti messi a segno contro Monza che spingono sempre più in alto la sua Perugia. Sta bene e lo dimostra sul campo, lanciando chiari segnali anche a Blengini: 61% in attacco, 44% in ricezione e due ace. Pippo è tornato ad altissimi livelli.

ROBERTO RUSSO Altra super prestazione del giovane centrale di Perugia che in azzurro a Tokyo ci sarà. Per lui 10 punti, il 78% (!) in attacco, con 3 muri e tanti attacchi avversari sporcati. Cresce in fretta.

RICCARDO SBERTOLI Prova di grande spessore dell’alzatore azzurro che riesce sempre a trovare l’attaccante giusto (che spesso è Abdel-Aziz) al momento giusto. Poco appariscente, come si conviene al grande palleggiatore, ma preciso ed estroso al punto giusto. Si prende il vezzo di chiudere l’ultimo punto del match con Ravenna.

