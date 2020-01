Rugby, Sei Nazioni 2020: il capitano dell’Italia sarà Luca Bigi

Franco Smith ha scelto: sarà Luca Bigi, tallonatore delle Zebre, il capitano della Nazionale italiana di rugby nel prossimo Sei Nazioni, che scatterà sabato 1 febbraio. L’azzurro è stato scelto per questo ruolo nonostante le sue sole 24 presenze con la maglia della selezione maggiore.

Il suo primo cap risale ad Italia-Scozia, giocata a Singapore nel 2017, nella finestra estiva di Test Match internazionali. Da quell’incontro ha continuato a vestire la maglia della Nazionale, disputando anche i Mondiali in Giappone, nel quale ha preso parte ai tre incontri giocati dall’Italia.

Così Franco Smith al sito federale: “Abbiamo avuto l’opportunità di identificare un gruppo di atleti che avranno un ruolo di leadership all’interno della squadra, per contribuire a sviluppare una cultura interna al gruppo, affidando i gradi di capitano a Luca Bigi. Si tratta certamente di una grande responsabilità per lui, ma anche di una chance per continuare la propria crescita come giocatore, affiancato dagli altri atleti che riteniamo possano influenzare in modo positivo il gruppo, in un ruolo doppiamente strategico come tallonatore e come capitano“.

Queste le parole di Luca Bigi: “E’ un grande privilegio poter guidare la Nazionale, ancor più dopo atleti straordinari come Parisse, Ghiraldini, Castrogiovanni, Geldenhuys o Troncon . Non mi aspettavo questa scelta, la prima persona con cui ho voluto condividerla è stata la mia compagna. Sono elettrizzato all’idea di poter rappresentare tutto il movimento italiano nel Torneo“.

Foto: Roberto Bartomeoli LPS