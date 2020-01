Basket, i migliori italiani della 19a giornata di Serie A. Michele Vitali MVP azzurro, spiccano Fontecchio e Ricci

La diciannovesima giornata della Serie A 2019-2020 si dimostra particolarmente foriera di soddisfazioni per i colori italiani, stanti molte valide prestazioni dei nostri portacolori in partite anche di primo livello del nostro campionato. Andiamo a vedere quanto accaduto sui campi del nostro Paese.

MVP azzurro (ma non della giornata, solo per la presenza di un fantasmagorico Dyshawn Pierre) è Michele Vitali, che a Pesaro si fa ancora anima della Dinamo Sassari. Per lui la prestazione di ieri, con 16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, porta una valutazione di 30, la migliore mai fatta registrare nel nostro Paese e anche la sua più importante in senso assoluto comprendendo le coppe europee e l’annata al MoraBanc Andorra. Accanto a lui, ottimo anche Marco Spissu, che conferma la sua costanza con 11 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Per quel che concerne Pesaro, si rivede a buoni livelli Federico Miaschi (13 punti) in un giorno in cui Paul Eboua, di formazione italiana dopo aver compiuto il percorso giovanile con la Stella Azzurra e poi l’A2 a Roseto, raccoglie una giornata da 15 punti e 12 rimbalzi.

Nell’irreale 17/29 da tre di Reggio Emilia a Trento, spicca il 6/7 di Simone Fontecchio, autore di 20 punti e 4 rimbalzi, per una valutazione totale di 25. Per il pescarese, a livello di tiri segnati da oltre l’arco, è il miglior dato in carriera in Serie A, oltre che la sua miglior prestazione balistica in stagione proprio nella serata in cui Alessandro Gentile è risultato abbastanza in ombra nonostante i 10 punti e 5 rimbalzi.

Festa grande in casa Virtus Bologna: Giampaolo Ricci, Filippo Baldi Rossi e Alessandro Pajola scrivono pagine importanti del loro anno cestistico in bianconero. Per l’ex Cremona 22 punti con 4/6 da due, 4/5 da tre e 24 di valutazione totale, il tutto in 23 minuti: tranne il dato da dentro l’arco, sono tutti record stagionali e quello della valutazione è anche il suo primato personale assoluto. Quanto a Baldi Rossi, i 14 punti sono il picco della stagione, mentre per Pajola il discorso si lega più ai 7 punti e 6 assist che gli fanno eguagliare il record personale in questo senso a livello di A.

Prestazione di livello anche per Matteo Tambone, i cui 16 punti, 4 rimbalzi e 4 assist nel successo di Varese su Trieste lo portano a un 22 di valutazione mai raggiunto in tutta la sua carriera in A, a conferma di un trend molto positivo dopo i 22 punti a Sassari. Per parte triestina, si segnalano i 10 punti e 4 rimbalzi di Riccardo Cervi all’esordio contro la sua ex squadra, con cui è rimasto poche settimane. La Fortitudo Bologna, nonostante buone giornate di tutto il blocco italiano, non passa a Venezia, dove il play azzurro dei Mondiali Ariel Filloy mette a segno 16 punti.

