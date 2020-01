Volley femminile, le migliori italiane della 16ma giornata di A1. Gran prestazione di Stefania Sansonna

Nomi nuovi, vecchie conoscenze, ma soprattutto diversi liberi: la terza giornata di ritorno porta alla ribalta diverse giocatrici italiane e la protagonista in questa occasione è soprattutto la ricezione. Vediamo dunque quali sono state le protagoniste azzurre nell’ultima giornata di campionato.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 16MA GIORNATA DI SERIE A1 FEMMINILE

RAPHAELA FOLIE: Non manca mai nella speciale classifica delle migliori azzurre del campionato. Su un campo difficile come quello di Casalmaggiore mette a segno 10 punti in tre set con il 70% in attacco,e tre ace.

STEFANIA SANSONNA: C’è lo zampino del libero nella risalita di Novara. Sistemata la ricezione, funziona meglio quasi tutto nella squadra di Barbolini che continua a mietere vittime in questa fase della stagione. Contro Filottrano arriva il 73% in ricezione e qualche grande difesa al momento giusto.

ALESSIA GENNARI: Altra prestazione di sostanza della schiacciatrice di Busto che, anche grazie ai suoi punti, espugna senza troppi problemi il campo di Brescia. 56% in attacco con 11 punti totali, 2 ace e il 66% in ricezione. Ottima prova.

GIULIA LEONARDI: Altro giro, altro libero. La romagnola sfodera un’altra super prestazione, chiude con il 76% in ricezione, bene anche in difesa e continua ad essere un punto di riferimento della squadra lombarda che vola in classifica.

MAILA VENTURI: Partecipa anche lei alla “festa dei liberi” con una prova di grande spessore che permette alla sua Il Bisonte Firenze di espugnare il campo di Perugia: 78% in ricezione è tanta roba, se in più ci si mette qualche bell’intervento in difesa.

ELENA PERINELLI: Bella prova della schiacciatrice di Chieri sul campo del rimaneggiato Caserta. Un bottino di 11 punti per lei con uno stratosferico 73% in attacco e un ottimo 50% in ricezione.

OFELIA MALINOV: Scandicci in difficoltà si aggrappa alla sua alzatrice che prende per mano la squadra e fa la differenza nella sfida complicata in casa contro un Bergamo lanciatissimo. Oltre a distribuire il gioco con sagacia, mette a segno anche 6 punti l’alzatrice azzurra.

ANNA DANESI: Torna protagonista nelle file di Monza ma non bastano i suoi 11 punti ad evitare la sconfitta casalinga con Cuneo. Per lei 56% in attacco e ben sei muri.

CARLOTTA CAMBI: Grande prova dell’alzatrice di Cuneo che espugna Monza. Riesce a superare anche i momenti difficili dei problemi in ricezione della sua squadra e trova la giusta distribuzione per mandare in tilt le lombarde nel tie break. Arrivano anche 3 punti.

Foto: Valerio Origo

