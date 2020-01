Volley femminile, CEV Cup 2020: la Dinamo Kazan strapazza Monza. I quarti di finale si allontanano

La Dinamo Kazan vince nettamente la gara d’andata degli ottavi di finale di CEV Cup contro Monza con un secco 3-0 (25-23 25-13 25-19). Grande protagonista Samanta Fabris che è stata capace di mettere a segno 14 punti. Di alto profilo anche le prestazioni di Bethania de la Cruz e Olga Biryukova che hanno messo a referto rispettivamente 13 e 10 punti.

A questo punto la qualificazione ai quarti per la squadra di Carlo Parisi è estremamente complicata. Alle lombarde non sono bastati gli 11 punti di Serena Ortolani e i 6 di Anna Danesi per rimanere a galla.

CRONACA DELLA PARTITA

Le ragazze di Carlo Parisi partono bene nel primo set piazzando immediatamente il break con Serena Ortolani (3-1). La reazione delle russe non si fa attendere e arriva veemente col gran punto di Bethania de la Cruz che vale il 9-7. A questo punto qualcosa si inceppa nei meccanismi offensivi delle lombarde e la squadra di Rishat Gilyazutdinov ne approfitta e allunga pesantemente fino al 17-9.

Loading...

Loading...

Il set sembra ormai compromesso ma le ospiti non si arrendono. Isabella Di Iulio (4) mette a terra un grande attacco che fissa il risultato sul 20-14. In questa fase sono le russe a non riuscire più a trovare soluzioni offensive e arriva il mega break che porta in vantaggio la squadra italiana (22-20). Quando pare che il parziale sia praticamente conquistato un nuovo black out offensivo di Monza che questa volta è fatale, la Dinamo Kazan vince il primo set 25-23.

Secondo parziale che si apre così come si era chiuso il primo, con le padrone di casa in grande spolvero in attacco. La bomba tirata già da Samanta Fabris vale il 3-0. La squadra di Parisi prova a reagire ma senza successo e Olga Biryukova fissa il punteggio sul 10-5.

Ancora una volta le italiane cercano di trovare la chiave giusta per scardinare la difesa russa senza riuscirci. Nella fase centrale del set le ragazze di Rishat Gilyazutdinov mettono a segno un parziale di 8-1 che porta il punteggio sul 19-8. A questo punto a Irina Koroleva (9) e compagne non resta che controllare il gioco prima di chiudere sul 25-13.

Terzo set che inizia sui binari dell’equilibrio con Anna Danesi che prova a ridare forza e vigore alla sua squadra (3-2). All’italiana risponde Koroleva che mette giù il punto del 9-6. Monza trova la reazione giusta e torna in scia alle avversarie con la solita Serena Ortolani (12-11).

Purtroppo per le lombarde la squadra di casa alza nuovamente il livello in ricezione e continua a martellare in attacco, arriva inevitabile l’ennesimo allungo con Bethania de la Cruz che fissa il risultato sul 20-16. Nonostante l’ennesimo tentativo di rientro, la Dinamo Kazan vince anche il terzo set con il punteggio di 25-19 e ipoteca il passaggio ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY