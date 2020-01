VIDEO Tour Down Under 2020, Highlights seconda tappa: vittoria di Caleb Ewan, caduta per Elia Viviani

Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto la seconda tappa del Tour Down Under 2020. Lo sprint finale è stato letteralmente stravolto da una caduta avvenuta a circa 1500 metri dal traguardo. Sono rimasti coinvolti molti corridori tra i quali il nostro Elia Viviani (Cofidis). Il campione d’Europa è giunto all’arrivo con forti abrasioni sul corpo, fortunatamente gli accertamenti hanno escluso fratture.

In seconda piazza Daryl Impey (Mitchelton-Scott), alle sue sue spalle Nathan Haas, che ha preso le redini della tappa per la Cofidis al posto di Viviani. Fuori dai migliori l’ormai ex leader della generale Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Top 10 invece per tre azzurri: Fabio Felline (Astana) è inaspettatamente quinto davanti ad Andrea Vendrame (AG2R la Mondiale), mentre Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) ha chiuso nono; piazzamenti che testimoniano la loro ottima condizione fisica attuale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse