VIDEO Nadal-Carreno Busta, Highlights Australian Open 2020: la sintesi della partita, l’azzurra eliminata con rimpianti

Tutto come previsto. Rafael Nadal conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open 2020 di tennis. Il n.1 del ranking si è imposto contro il connazionale Pablo Carreno Busta per 6-1 6-2 6-4 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un confronto mai in discussione, gestito dal fuoriclasse nativo di Manacor che ha fatto valere il suo peso di palla diverso. Del resto, cinque vittorie in altrettanti incontri dicono molto del differenziale tra Nadal e il n.30 del ranking (clicca qui per la cronaca). Di seguito gli highlights:

VIDEO Nadal-Carreno Busta, Highlights Australian Open 2020

Foto: LaPresse