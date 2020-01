Australian Open 2020, Rafael Nadal accede agli ottavi di finale. Comoda vittoria in tre set contro Carreno Busta

Tutto come previsto. Rafael Nadal conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open 2020 di tennis. Il n.1 del ranking si è imposto contro il connazionale Pablo Carreno Busta per 6-1 6-2 6-4 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un confronto mai in discussione, gestito dal fuoriclasse nativo di Manacor che ha fatto valere il suo peso di palla diverso. Del resto, cinque vittorie in altrettanti incontri dicono molto del differenziale tra Nadal e il n.30 del ranking. Con questo risultato, dunque, Rafa se la vedrà nel prossimo round contro il vincente della sfida tra l’australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov. Indubbiamente, vi fosse il padrone casa, l’incrocio sarebbe pieno di significati visto che i due non si “amano” molto. Per l’asso iberico si tratta della vittoria n.77 (singolo incontro) in questo Major.

Nel primo set l’avvio di Nadal è devastante: break nel secondo game e 3-0 in un battibaleno. Il n.1 del mondo vuol subito far capire chi comanda e nello scambio prolungato c’è poco da fare per Carreno Busta. La profondità di palla del maiorchino è tale che il secondo break arrivi puntualmente nel sesto gioco. Il 6-1, frutto del 75% dei quindici ottenuti in risposta contro la seconda di servizio del n.30 ATP, descrive l’incidenza dei colpi da fondo di Rafa.

Nel secondo set la musica non cambia e il campione spagnolo esegue magistralmente il proprio spartito. Nessuna incertezza nel suo tennis ed ecco che i break in apertura e nel settimo game danno un’impronta alla frazione piuttosto chiara. Mettendo a segno 4 ace e conquistando il 92% dei quindici con la prima di servizio, Nadal ha una resa eccellente anche con questo fondamentale.

Nel terzo set Carreno Busta eleva il livello del proprio gioco, ma si trova ancora una volta un muro dall’altra parte del campo. Il break del quinto game ha i connotati della sentenza definitiva. Nadal concede le briciole nei suoi turni in battuta e così arriva la chiosa sul 6-4, totalizzando 42 colpi vincenti ed appena 7 errori non forzati. Numeri davvero notevoli per il n.1 ATP.

Foto: LaPresse