Venezia-Patrasso in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Martedì 28 gennaio si svolgerà la sfida tra Reyer Venezia e Patrasso, match valido per il quarto turno della top 16 della EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso il Teliercio di Venezia. Match fondamentale in un girone equilibratissimo e che sarà visibile in streaming web.

Il Gruppo F, cui Venezia e Patrasso appartengono, vede vicine le quattro squadre, due con due vittorie e una sconfitta e altrettante con un successo e due sconfitte dopo le prime tre giornate e, dunque, l’importanza di portare a casa un risultato positivo è ancora più importante in un girone così equilibrato. Le due formazioni si sono sfidate in Grecia settimana scorsa, con la Reyer che si è imposta di misura 68-70 e, dunque, vincendo anche in casa staccherebbe nettamente Patrasso, mettendo un tassello importante per il passaggio di turno.

Si tratta, come il risultato dell’andata conferma, di due squadre che si equivalgono e saranno i dettagli a essere decisivi. In Grecia Venezia ha dominato a rimbalzo, concedendo solo sei rimbalzi offensivi ai padroni di casa. Patrasso settimana scorsa ha pagato, ancora una volta, le basse percentuali da tre punti e riuscire ancora una volta a limitare i tiri da lontano degli ospiti può dare una spinta importante alla Reyer. Venezia che, inoltre, potrebbe schierare il neoacquisto Andrew Goudelock, con il “Mini Mamba” che potrà far fare il salto di qualità all’Umana sia in campionato sia in EuroCup.

La partita tra Umana Reyer Venezia e Promitheas Patrasso non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, assicurandovi aggiornamenti minuto per minuto.

VENEZIA-PATRASSO: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO, TV E STREAMING

Martedì 28 gennaio 2020

Ore 20.00: Umana Reyer Venezia – Promitheas Patrasso

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

