Vela, Coppa del Mondo Miami 2020: Italia in gara con quattro equipaggi nei 470 per cominciare al meglio la stagione olimpica

Primo appuntamento di rilievo dell’anno olimpico ormai alle porte per la vela internazionale, che si appresta ad affrontare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 a Miami, in Florida. Dopo il round inaugurale disputato sul campo di regata olimpico di Enoshima, il circuito maggiore si trasferisce negli Stati Uniti d’America per un evento valevole anche per la qualificazione a Tokyo 2020 su scala continentale. Nelle sette classi olimpiche in gara (470, RS:X, Laser Standard, Laser Radial e Finn) verranno infatti assegnati gli ultimi posti ancora a disposizione per i Paesi del Nord America.

Saranno complessivamente 205 atleti provenienti da 50 Nazioni i protagonisti al via della manifestazione, che scatterà lunedì 20 con le prime regate di qualificazione e si concluderà sabato 25 gennaio con tutte le Medal Race riservate ai migliori dieci di ogni categoria. L’Italia sarà presente a Miami con due equipaggi a testa nei 470 maschili e femminili, convocati dallo staff tecnico, e con due singolaristi iscritti autonomamente alla competizione: Edoardo Libri tra i Laser Standard e Matilda Talluri tra i Laser Radial.

La Nazionale azzurra ha già strappato il pass olimpico nelle classi 470, ma i risultati dei prossimi mesi saranno fondamentali per stabilire chi rappresenterà il Bel Paese a Tokyo 2020. In campo femminile vedremo all’opera in Florida le coppie formate da Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini e da Elena Berta e Bianca Caruso, mentre tra gli uomini gareggeranno Giacomo Ferrari in coppia con Giulio Calabrò e Matteo Capurro al fianco di Matteo Puppo. Il campo partenti è altamente qualificato in entrambe le flotte, ma l’impressione è che gli azzurri possano anche ambire al podio con una buona costanza di rendimento nell’arco delle sei giornate di gara.

