Tennistavolo, l’Italia femminile esce contro la Romania nei sedicesimi del Preolimpico 2020 di Gondomar

L’Italia femminile saluta il Preolimpico di tennistavolo di Gondomar, in Portogallo, e quindi non sarà presente con la squadra ai prossimi Giochi di Tokyo: questa sera le azzurre erano impegnate nei sedicesimi di finale, ma sono state battute dalla fortissima Romania, con un netto 0-3: le rappresentanti del Bel Paese non hanno racimolato neppure un set nei tre incontri disputati.

Nel doppio inaugurale Gaia Monfardini e Giorgia Piccolin sono state battute infatti per 0-3 dalla coppia composta da Daniela Dodean Monteiro ed Elizabeta Samara, mentre nei singolari seguenti, con il medesimo score, Debora Vivarelli ha ceduto il passo a Bernadette Szocs, infine Giorgia Piccolin è stata superata da Daniela Dodean. A punteggio acquisito non sono stati disputati il terzo ed il quarto singolare. Non è scesa in campo per l’Italia Jamila Laurenti, out per un virus, che ha debilitato anche le altre tre azzurre..

Torneo femminile di qualificazione olimpica – Sedicesimi

Italia-Romania 0-3

Gaia Monfardini/Giorgia Piccolin – Daniela Dodean Monteiro/Elizabeta Samara 0-3 (5-11, 6-11, 2-11)

Debora Vivarelli – Bernadette Szocs 0-3 (6-11, 8-11, 3-11)

Giorgia Piccolin – Daniela Dodean Monteiro 0-3 (11-13, 4-11, 3-11)

terzo e quarto singolare non disputato a punteggio acquisito

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITET