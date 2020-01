Tennis, quando tornerà a giocare Jannik Sinner? Il programma e i prossimi tornei, appuntamento a Montpellier

L’avventura di Jannick Sinner agli Australian Open 2020 si è conclusa al secondo turno. Per il giovane azzurro la solidità di Marton Fucsovics è stato un ostacolo insormontabile. Nonostante abbia mostrato le sue immense qualità, il tennista nativo di San Candido non è riuscito a dare continuità al suo gioco perdendo in tre set.

Un’esperienza importantissima per Sinner che farà tesoro di quanto accaduto a Melbourne per migliorarsi ancora. Il bilancio, nonostante ci fosse chi sperava potesse raggiungere gli ottavi o fare ancora meglio, è positivo. Si tratta di un tennista appena maggiorenne che deve fare esperienza, solo così potrà arrivare un ulteriore salto di qualità che gli consentirebbe di entrare nella top ten. Di certo l’Italia si aspetta moltissimo da lui e il talento cristallino che possiede regalerà emozioni ai colori azzurri negli anni a venire.

Il prossimo appuntamento per vedere in campo Sinner sarà in Francia nel torneo ATP 250 di Montpellier. La competizione prenderà il via il prossimo 3 febbraio e si giocherà, come accade dal 2010, all’Arena Montpellier su campi indoor in cemento. L’albo d’oro della manifestazione può vantare nomi importanti come quelli di Jo-Wilfried Tsonga, Alexander Zverev, Richard Gasquet, Gael Monfils, Andy Roddick e Pete Sampras.

L’azzurro, che ha ricevuto una wild card, potrà mettere nuovamente in mostra le sue grandi qualità e conquistare punti importanti per scalare ulteriormente la classifica del ranking mondiale. Il programma stagionale di Sinner, dopo il torneo in terra francese, prevede la partecipazione agli ATP di Rotterdam (10 febbraio) e Marsiglia (17 febbraio), in attesa dei Masters 1000 americani di Indian Wells (12 marzo) e di Miami (25 marzo).

