Snowboard: CAPOLAVORO di Lorenzo Sommariva a Big White! Ancora un trionfo per l’azzurro

L’Italia non smette ancora di stupire in terra canadese. Arriva il terzo trionfo in quattro gare per la Nazionale azzurra nella Coppa del Mondo di snowboardcross a Big White: due su due tra gli uomini, dopo Omar Visintin nella prova di ieri, oggi ad alzare le braccia al cielo è Lorenzo Sommariva. Una giornata spettacolare quella vissuta dal nativo di Genova che coglie il secondo successo in carriera nel giro di un mese (si era imposto già a Cervinia) e vola in vetta alla classifica.

Disimpegnatosi al meglio sin dai primi turni, la performance eccellente è arrivata nella Big Final per il 26enne atleta tricolore che ha dominato in lungo e in largo non lasciando spazio ai rivali. Alle sue spalle si è assestato l’austriaco Jakob Dusek, mentre terzo è giunto l’americano Senna Leith. In casa Italia da sottolineare c’è anche la prestazione di Emanuel Perathoner, che è giunto quinto, aggiudicandosi la Small Final davanti ad Alessandro Haemmerle.

Eliminato ai quarti di finale il vincitore di ieri, Visintin, fuori agli ottavi Michele Godino e Filippo Ferrari.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FISI/Pentaphoto