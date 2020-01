Cocciaretto-Kerber: orario, tv, programma, streaming Australian Open 2020

Debutto di fuoco per Elisabetta Cocciaretto agli Australian Open: la nativa di Ancona, che tra cinque giorni avrà 19 anni, da una parte è beneficiaria del regalo anticipato chiamato Rod Laver Arena, dall’altro è chiamata sullo storico campo centrale di Melbourne Park perché deve sfidare la tedesca Angelique Kerber.

Si tratta di un confronto ad altissimo coefficiente di difficoltà per la giovane azzurra, protagonista di una splendida cavalcata nelle qualificazioni dopo aver raggiunto, due anni fa, su questi stessi campi, la semifinale a livello junior. Protagonista di una scalata di oltre 500 posizioni da giugno 2019 in poi, la marchigiana affronta una giocatrice recentemente apparsa in forma non eccezionale, ma grande protagonista degli ultimi 10 anni di tennis femminile. Non solo: Kerber proprio a Melbourne ha vinto il primo dei suoi tre Slam, in una battaglia contro Serena Williams. Cocciaretto, negli scorsi giorni, si era allenata sulla Rod Laver Arena insieme a Sara Errani.

L’incontro di primo turno femminile degli Australian Open tra Elisabetta Cocciaretto e Angelique Kerber si giocherà domani mattina non prima delle ore 10:30, come ultimo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Eurosport Player, con diretta tv prevista su Eurosport 1 o 2.

AUSTRALIAN OPEN 2020

ROD LAVER ARENA – MARTEDÌ 21 GENNAIO

Non prima delle ore 10:30 Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Angelique Kerber (GER) (17)

COCCIARETTO-KERBER AUSTRALIAN OPEN 2020: DOVE VEDERE IL MATCH

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

