Sei Nazioni 2020 rugby: dove vederlo in tv gratis e in chiaro. Orari e appuntamenti su Dmax

Inizia tra pochi giorni il Guinness Sei Nazioni 2020, con la sfida tra Galles e Italia a dar fuoco alle polveri sabato pomeriggio a Cardiff e anche quest’anno il torneo sarà visibile in esclusiva su DMAX e in streaming sulla piattaforma Dplay. Come sempre sarà DMAX canale 52 del digitale terrestre, insieme alla piattaforma Ott Dplay, la destinazione principale per seguire il Torneo e gli incontri memorabili che solo una competizione così ricca di storia sa regalare. Un’offerta che coprirà tutte le 15 partite del Sei Nazioni Maschile, che saranno disponibili sia in tv sia in streaming.

Le partite del Sei Nazioni saranno anticipate, come da tradizione, dall’intrattenimento e dagli approfondimenti di “Rugby Social Club – Fuori classifica!”, il programma condotto da Daniele Piervincenzi e Paul Griffen e che va in onda nei minuti precedenti i match e nell’intervallo delle partite. Come detto, si partirà da Cardiff sabato 1 febbraio, con collegamento dalle ore 15.00, quando in campo scenderanno il Galles campione in carica e l’Italia, per la prima volta guidata da Franco Smith. Si finirà sabato 14 marzo a Parigi, quando si scontreranno Francia e Irlanda. In mezzo, cinque weekend di grande rugby con il Guinness 6 Nazioni 2020.

SEI NAZIONI 2020 – CALENDARIO

I giornata

Sabato 1 febbraio

Galles v Italia – ore 15.15

Irlanda v Scozia ore 17.45

Domenica 2 febbraio

Francia v Inghilterra – ore 16.00

II giornata

Sabato 8 febbraio

Irlanda v Galles – ore 15.15

Scozia v Inghilterra – ore 17.45

Domenica 9 febbraio

Francia v Italia ore 16.00

Loading...

Loading...

III giornata

Sabato 22 febbraio

Italia v Scozia – ore 15.15

Galles v Francia ore 17.45

Domenica 23 febbraio

Inghilterra v Irlanda – ore 16.00

IV giornata

Sabato 7 marzo

Irlanda v Italia – ore 15.15

Inghilterra v Galles – ore 1.45

Domenica 8 marzo

Scozia v Francia – ore 16.00

V giornata

Sabato 14 marzo

Galles v Scozia – ore 15.15

Italia v Inghilterra – ore 17.45

Francia v Irlanda – ore 21

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alfio Guarise – LPS