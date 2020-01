Scommesse Australian Open 2020: favoriti Djokovic e Nadal, ma occhio a Tsitsipas. Federer quotato a 11

Ormai è tutto pronto per l’inizio degli Australian Open che prenderanno il via lunedì 20 gennaio. Il grande favorito del primo Slam dell’anno non può che essere Novak Djokovic. Il campione serbo ha trionfato per otto volte a Melbourne ed è sembrato in grande forma in questo inizio di stagione, non a caso ha trascinato la sua Serbia alla vittoria dell’Atp Cup. Difficile immaginare che qualcuno, a meno di cali dello stesso numero 2 del ranking, possa metterlo in difficoltà.

A testimonianza di ciò anche la quota dei bookmakers che non va oltre il 2.30. Alle sue spalle, inevitabilmente, il numero 1 delle classifiche mondiali ovvero Rafael Nadal. Per gli scommettitori puntare sul campione spagnolo restituirebbe una vincita decisamente superiore visto che la quota si attesa intorno al 5.00.

Decisamente meno probabile, almeno secondo i bookmakers, la vittoria degli Australian Open di Roger Federer. Lo svizzero viene pagato a 11, quota che potrebbe invogliare molti a crederci. La grande incognita è legata alla sua condizione fisica visto che in questa prima parte della stagione si è limitato a giocare solo qualche match di esibizione.

Più avanti Daniil Medvedev (8.50) che si candida ad essere la vera rivelazione del primo Slam della stagione. Il russo ha mostrato una certa maturità e punta al trionfo. A seguire Stefanos Tsitsipas con una quota di 13.00, l’austriaco Dominic Thiem a 21.00 e l’idolo di casa Kyrgios a 26.00.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS