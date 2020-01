Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: comincia la tre giorni di Kitzbuehel. Si parte con il superG. Austriaci favoriti, ma gara apertissima

Dopo Wengen la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in un altro luogo storico. Oggi comincia infatti la tre giorni di Kitzbuehel e sulla Streif sarà in programma un superG. Un appuntamento sulle nevi austriache che purtroppo, come ormai si sa da giorni, non vedrà protagonista Dominik Paris, che ha vinto per ben quattro volte a Kitz e che purtroppo si è rotto il crociato in allenamento, mettendo fine alla sua stagione.

L’altoatesino non potrà lottare per le Coppe di specialità della velocità. In quella di supergigante c’è davvero uno straordinario equilibrio con ben cinque atleti che possono vincere. Una graduatoria che vede in testa Vincent Kriechmayr davanti a Matthias Mayer e i due padroni di casa sono tra i grandi favoriti per conquistare la vittoria odierna. Mayer ha già vinto proprio in supergigante nel 2017.

Fari puntati anche sui norvegesi Aleksader Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud, quest’ultimo che ha vinto la prima prova cronometrata. La seconda, invece, ha visto il francese Johan Clarey chiudere con il miglior tempo ed il transalpino è uno degli outsider che possono giocarsi la vittoria quest’oggi. Lo scorso anno Clarey chiuse secondo alle spalle del tedesco Josef Ferstl, con la Germania che punta moltissimo anche su Thomas Dressen. Da non sottovalutare assolutamente lo svizzero Mauro Caviezel e soprattutto Beat Feuz, anche se quest’ultimo non ha mai vinto sulla Streif.

Capitolo Italia. L’assenza di Dominik Paris pesa ovviamente tantissimo sulla squadra azzurra. Solo questa mattina, invece, Christof Innerhofer scioglierà i dubbi sulla sua presenza. La speranza è quella in un grande colpo a sorpresa da parte di Mattia Casse, che in questa stagione si è ben comportato in superG.

Foto: LaPresse