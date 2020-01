Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: cancellate le gare di Yanqing per il Coronavirus

La scure del Coronavirus si abbatte anche sul calendario della Coppa del Mondo di sci alpino: in Cina tutte le manifestazioni sportive previste fino alla fine del mese di febbraio vengono man mano cancellate, ed anche lo sci non è stato esente dal provvedimento preso per non diffondere ulteriormente il virus.

In calendario vi erano infatti, per quanto concerne la Coppa maschile, una discesa libera sabato 15, preceduta da tre prove in programma da mercoledì 12, ed un supergigante previsto per domenica 16 febbraio. Come per tutti gli altri eventi sportivi, però, è arrivato l’annullamento.

Resta da capire ora se sia possibile un recupero, e dove, delle due gare, dato che la Coppa è già nella seconda parte della stagione. Si attendono ulteriori notizie dalla FIS.

Foto: LaPresse