Race Torquay 2020: volata trionfale per Sam Bennett che beffa gli azzurri Nizzolo e Dainese

Sam Bennett trionfa nella prima edizione della Race Torquay finalizzando alla perfezione il grande lavoro della sua Deceuninck-Quick Step, che ha dominato la corsa dal primo all’ultimo chilometro; compresa la volata pilotata alla perfezione da Michael Morkov in favore del campione irlandese. Ma va segnalata l’ottima prestazione degli azzurri, in primis di Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), secondo dopo aver fronteggiato per bene Bennett nello sprint conclusivo. Medesimo discorso per il giovane neo professionista Alberto Dainese (Team Sunweb), terzo al traguardo.

133 chilometri divisi in dieci giri per la primissima edizione della Race Torquay. La gara è stata caratterizzata dalla fuga di cinque corridori: Clement Chevrier (AG2R La Mondiale), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Mc Laren), Robert Power (Team Sunweb), Neilson Powless (EF Education First) e Nick Schultz (Mitchelton-Scott) che hanno subito guadagnato un discreto vantaggio. La corsa è resa ancor più dura dagli oltre 40 gradi della penisola australiana. Intanto dietro la Deceuninck-Quick Step controlla la corsa in favore di Sam Bennett. Dopo due ore di gara gli attaccanti vengono ripresi e rilanciano Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) e Daryl Impey (Mitchelton-Scott). La coppia al comando guadagna un ottimo vantaggio, e mancano soltanto due giri alla fine.

Il gruppo allunga ancora, si pone in fila indiana e Devenyns e Impey nulla possono dinnanzi al forcing del plotone; vengono ripresi all’ultimo giro. Successivamente tenta la fortuna Pavel Sivakov (Team INEOS) che parte tutto solo all’attacco, ma le squadre dei velocisti non ci stanno. Parte così lo sprint finale. Sam Bennett concretizza al meglio il grande lavoro dei suoi Wolfpack, che hanno lavorato per tutta la corsa sino a 150 metri dal traguardo, grazie agli ultimi sforzi di Michael Morkov che lancia alla perfezione il campione irlandese verso la vittoria. Ma ottimo anche Nizzolo, che ha resistito alla grande dinnanzi a Bennett; per non parlare del primo podio da professionista del giovane Dainese. Da segnalare una caduta durante la volata che ha rallentato qualche corridore.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

@lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cadel Evans Great Ocean Road Race