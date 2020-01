Pattinaggio artistico, Nathan Chen e Alysa Liu trionfano ai Campionati Nazionali Statunitensi. Chock-Bates si prendono la leadership

Mentre sul ghiaccio austriaco di Graz si svolgevano i Campionati Europei dall’altra parte del mondo, precisamente al Coliseum di Greensboro (North Carolina), si sono disputati i Campionati Nazionali Statunitensi 2020 di pattinaggio artistico. Poche sorprese e tante certezze nella patinata rassegna, che ha visto come prevedibile mattatore assoluto un sempre in forma Nathan Chen.

Il pattinatore di Salt Lake City ha trionfato in scioltezza nel singolo maschile, rendendosi autore per l’ennesima volta di due segmenti eseguiti senza sbavature di rilievo (fatta eccezione per alcuni arrivi leggermente fallosi nel libero) che hanno fatto impennare il suo totale a 330.17, punteggio ovviamente da non prendere in considerazione quando si parla di competizioni locali, specialmente se statunitensi. A trentotto punti di distanza si è piazzato al posto d’onore un ottimo Jason Brown, il quale ha totalizzato 292.88 precedendo con margine Tomoki Hiwatashi, bravo a beffare con 183.87 il più quotato Vincent Zhou, quarto con 180.41 dopo il passaggio al Team di Lee Barkell.

Come da pronostico la vittoria in campo femminile è andata per la seconda volta consecutiva ad Alysa Liu che, malgrado un quadruplo lutz sottoruotato, si è imposta sulle avversarie ruotando due tripli axel di cui il primo eseguito con il doppio toeloop, totalizzando 235.52 punti e arginando la riscossa di Mariah Bell (235.52), seconda classificata dopo una gara molto positiva viziata esclusivamente da una caduta durante la step sequence nel segmento più breve. Terzo posto per Bradie Tennell, prima dopo lo short, rimasta attardata a causa di due errori sanguinosi nel finale del libero, contrassegnato da una chiamata di salto sottoruotato nel triplo flip e da una caduta nel triplo rittberger.

Cambio di leadership interna nella danza con il successo dopo cinque anni di Madison Chock-Evan Bates,i quali hanno avuto con 221.86 saldamente la meglio su Madison Hubbell-Zachary Donohue, secondi con 218.19 davanti a Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, terzi con 201.16. Tornano al successo dopo l’opaca settima prestazione dello scorso anno Alexa Scimeca Knierim-Chris Knierim nelle coppie d’artistico, artefici di due prove da 216.15 con cui hanno superato Jessica Calalang-Brian Johnson ( secondi con 213.57) e Tarah Kayne-Danny O’Shea ( terzi con 204.07).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

1 14 Nathan Chen, Salt Lake Figure Skating 1 114.13 1 216.04 330.17 2 15 Jason Brown, Skokie Valley SC 2 100.99 2 191.89 292.88 3 12 Tomoki Hiwatashi, DuPage FSC 5 94.21 3 183.87 278.08 4 10 Vincent Zhou, SC of San Francisco 4 94.82 4 180.41 275.23 5 13 Andrew Torgashev, Broadmoor SC 3 97.87 5 162.77 260.64 6 11 Aleksei Krasnozhon, Dallas FSC 6 80.71 6 160.61 241.32 7 7 Camden Pulkinen, Broadmoor SC 7 79.19 7 156.89 236.08 8 5 Dinh Tran, SC of San Francisco 11 71.86 8 149.02 220.88 9 8 Sean Rabbitt, Glacier Falls FSC 8 77.71 9 135.75 213.46 10 9 Yaroslav Paniot, All Year FSC 9 77.10 10 132.69 209.79 11 2 Ryan Dunk, Baltimore FSC 14 67.15 11 132.30 199.45 12 1 William Hubbart, Individual Member 13 69.11 12 126.76 195.87 13 4 Jimmy Ma, SC of New York 12 71.54 13 122.31 193.85 14 6 Jordan Moeller, Northern Ice SC 10 71.87 14 119.38 191.25 15 3 Joonsoo Kim, Los Angeles FSC 15 60.13 15 116.90 177.03

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

1 18 Alysa Liu, St. Moritz ISC 2 75.40 1 160.12 235.52 2 17 Mariah Bell, Rocky Mountain FSC 3 73.22 2 151.99 225.21 3 16 Bradie Tennell, Skokie Valley SC 1 78.96 3 141.90 220.86 4 13 Karen Chen, Peninsula SC 5 70.41 4 123.24 193.65 5 14 Amber Glenn, Dallas FSC 4 73.16 9 113.42 186.58 6 11 Starr Andrews, Los Angeles FSC 7 65.86 6 115.92 181.78 7 7 Sierra Venetta, SC of San Francisco 11 57.98 5 118.39 176.37 8 12 Courtney Hicks, Broadmoor SC 9 60.25 7 115.03 175.28 9 15 Gabriella Izzo, Academy at Mitchell Johansson Method 6 65.94 11 108.47 174.41 10 8 Rena Ikenishi, SC of New York 12 57.47 8 114.34 171.81 11 9 Maxine Marie Bautista, DuPage FSC 10 59.47 10 111.99 171.46 12 5 Gracie Gold, IceWorks SC 13 54.51 12 107.24 161.75 13 1 Emily Zhang, SC of Wilmington 15 52.48 13 105.88 158.36 14 10 Paige Rydberg, Broadmoor SC 8 60.82 16 89.30 150.12 15 3 Sarah Jung, Columbia FSC (MD) 17 51.09 14 98.29 149.38 16 2 Alex Evans, Los Angeles FSC 14 53.53 17 89.17 142.70 17 6 Caitlin Ha, Glacier Falls FSC 16 51.48 18 87.89 139.37 18 4 Alyssa Rich, Dallas FSC 18 45.25 15 93.29 138.54

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

1 8 Madison Chock, All Year FSC

Evan Bates, Ann Arbor FSC 1 87.63 1 134.23 221.86 2 7 Madison Hubbell, Lansing SC

Zachary Donohue, Lansing SC 2 86.31 2 130.88 217.19 3 9 Kaitlin Hawayek, Detroit SC

Jean-Luc Baker, Seattle SC 3 82.59 3 118.57 201.16 4 5 Christina Carreira, SC of New York

Anthony Ponomarenko, SC of San Francisco 4 78.02 4 116.14 194.16 5 6 Caroline Green, Pavilion SC of Cleveland Heights

Michael Parsons, Washington FSC 5 77.42 5 102.83 180.25 6 4 Lorraine McNamara, Peninsula SC

Quinn Carpenter, Washington FSC 6 75.79 6 97.88 173.67 7 2 Eva Pate, Strongsville SC

Logan Bye, SC of New York 7 60.07 7 95.75 155.82 8 3 Livvy Shilling, Columbus FSC

Alexander Petrov, Hershey FSC 8 56.24 8 77.69 133.93 9 1 Bailey Melton, Broadmoor SC

Ryan ODonnell, SC of Houston 9 39.47 9 56.55 96.02

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

1 12 Alexa Knierim, DuPage FSC

Christopher Knierim, Broadmoor SC 1 77.06 2 139.09 216.15 2 10 Jessica Calalang, DuPage FSC

Brian Johnson, Detroit SC 4 67.56 1 146.01 213.57 3 11 Tarah Kayne, Broadmoor SC

Danny OShea, SC of New York 2 70.35 3 133.72 204.07 4 9 Ashley Cain-Gribble, SC of New York

Timothy LeDuc, Los Angeles FSC 3 68.86 4 128.26 197.12 5 6 Haven Denney, SC of New York

Brandon Frazier, All Year FSC 6 61.33 5 124.92 186.25 6 7 Audrey Lu, Dallas FSC

Misha Mitrofanov, Dallas FSC 5 65.06 6 116.43 181.49 7 8 Olivia Serafini, SC of New York

Mervin Tran, SC of New York 7 61.08 7 110.13 171.21 8 5 Jessica Pfund, Southwest Florida FSC

Joshua Santillan, All Year FSC 8 58.48 8 107.45 165.93 9 2 Nica Digerness, Broadmoor SC

Danny Neudecker, Seattle SC 9 57.95 9 106.17 164.12 10 4 Laiken Lockley, DuPage FSC

Keenan Prochnow, DuPage FSC 12 50.86 10 96.21 147.07 11 1 Maria Mokhova, Chelsea FSC

Ivan Mokhov, Chelsea FSC 11 51.50 11 91.79 143.29 12 3 Allison Timlen, Columbia FSC (MD)

Justin Highgate-Brutman, St. Clair Shores FSC 10 55.60 12 79.50 135.10

Foto: Colombo Pier