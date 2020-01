Pattinaggio artistico in tv oggi, Europei 2020: orari, programma, tv, startlist e azzurri in gara (24 gennaio)

Oggi giovedì 24 gennaio va in scena la terza giornata di competizioni ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, in programma a Graz (Austria). Saranno le ragazze dell’individuale femminile a dare inizio alle ostilità (ore 11:30) con lo short program: l’osservata speciale, oltre al trio delle meraviglie russo formato da Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova, sarà senza dubbio la debuttante azzurra Alessia Tornaghi, chiamata ad un piazzamento in top 10. In serata si assegneranno le medaglie della specialità delle coppie d’artistico (dalle 19:00), con Nicole Della Monica-Matteo Guarise pronti ad attaccare il podio, in questo momento occupato dai russi Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii, Daria Pavlichenko-Denis Khodykin ed Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli italiani in gara e le startlist delle gare di oggi venerdì 234gennaio agli Europei 2020 di pattinaggio artistico. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e RaiSportWeb, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

GIOVEDÌ 23 GENNAIO:

11:30 Short program individuale femminile (in gara Alessia Tornaghi)

19:00 Free program coppie d’artistico (in gara Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020 OGGI: LE STARTLIST DELLE DUE GARE

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Colombo Pier