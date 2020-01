Pattinaggio artistico, Europei 2020: le quadrupliste Trusova e Shcherbakova all’attacco di Kostornaia

Sarà una gara a dir poco imperdibile il free program della specialità individuale femminile, ultimo atto dei Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, quest’anno in scena nella città austriaca di Graz. Dopo il vantaggio di sette punti accumulato nello short la russa Alena Kostornaia dovrà infatti difendersi dagli affondi delle compagne di allenamento, pronte a sferrare l’artiglieria pesante a suon di quadrupli.

I Campionati Nazionali russi hanno dato una sentenza chiara: una prova perfetta della vincitrice dell’ultima edizione del Grand Prix potrebbe non bastare. Dipenderà quindi tutto dalle performance di Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova che, inserendo i salti da quattro giri di rotazione, potrebbero mettere in seria difficoltà la leadership di Alena Kostornaia, la quale sfodererà comunque tutta l’eccelsa qualità che la contraddistingue atterrando due tripli axel di cui uno in combinazione e un parco di tripli di rara caratura.

A questo proposito non è ancora chiara la strategia di una delle dirette avversarie: se Shcherbakova tenterà certamente di eseguire due quadrupli lutz, di uno combinato con il triplo toeloop, e un quadruplo flip, Alexandra Trusova potrebbe optare per un layout più leggero e semplificato: nel corso della stagione infatti la detentrice del titolo iridato Junior ha più volte faticato nel segmento più lungo, pianificato con addirittura cinque quadrupli tra cui il salchow, elemento mai eseguito correttamente. La nativa di Riazan secondo alcune indiscrezioni, confermate poi dagli ultimi allenamenti, sembra orientata per cassare il citato quadruplo salchow e il quadruplo flip, realizzando i tre quadrupli per lei più sicuri: il lutz e due toeloop, entrambi combinati rispettivamente con il triplo toeloop e con l’euler e il triplo salchow, inserendo con bonus la difficile combinazione triplo lutz/triplo rittberger.

Il programma libero sarà infine un grande banco di prova per l’azzurra Alessia Tornaghi, in questo momento al settimo posto, chiamata ad una prova senza sbavature in modo da conquistare un piazzamento nella top 10, risultato che sarebbe di assoluta importanza in chiave futura.

Foto: Pier Colombo