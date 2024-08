Pattinaggio artistico: nuova avventura per Alessia Tornaghi. L’atleta gareggerà per la Bosnia

Arriva una novità di peso dal mondo del pattinaggio di figura, la cui stagione aprirà ufficialmente i battenti la prossima settimana, con l’inizio del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025. Ieri, venerdì 23 agosto, Alessia Tornaghi, atleta che durante l’annata sportiva 2019-2020 ha raggiunto risultati molto importanti per l’Italia, ha annunciato il cambio di nazionalità, passando alla Bosnia-Erzegovina. La notizia è stata resa nota dalla diretta interessata attraverso un post su Instagram.

La pattinatrice, da anni accasata in quel di Torino, aveva scritto una pagina di storia nell’ottobre del 2019, raccogliendo una preziosissima terza posizione nella tappa Junior Grand Prix di Egna che mancava all’Italia da oltre undici anni, per poi centrare un bel piazzamento in top 10 in occasione della rassegna continentale di Graz con il punteggio di 172.17. Poi, tra la pandemia e alcuni problemi fisici non sono mancate le difficoltà per la milanese, adesso pronta per un nuovo capitolo della sua carriera.

“Ciao ragazzi, sono super emozionata e orgogliosa annunciare che rappresenterò la Bosnia ed Erzegovina ed Ice Sport Club Unity. Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per me e ho lottato con la mia salute mentale e fisica. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in tutto questo e tutte le persone che mi supportano nel mio nuovo percorso: la mia squadra, i miei amici, la federazione di pattinaggio artistico e il Comitato Olimpico della Bosnia ed Erzegovina. Spero di essere in grado di ispirare le generazioni più giovani a continuare a inseguire i propri sogni! Farò del mio meglio“.

Riportiamo di seguito il post di Alessia Tornaghi.