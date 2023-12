Pattinaggio artistico: Sarina Joos è la nuova Campionessa d’Italia! Seconda Gutmann, ma non mancano le polemiche

Si chiude tra il boato di disappunto del pubblico di Pinerolo la gara individuale femminile valida per i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico. La prova, sentitissima in quanto di fatto determinava le assegnazioni per gli Europei, è terminata con la vittoria della new entry Sarina Joos, ma a determinare la protesta degli spettatori è stato il responso del punteggio di Anna Pezzetta che, dopo la leadership nello short, è scivolata in terza posizione.

Ma andiamo con ordine. Il programma libero si è aperto con la prestazione notevole di Lara Naki Gutmann che, partendo dalla settima piazza, si è resa artefice di una programma libero iper competitivo, dove ha atterrato la combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow oltre che altri quattro tripli e due doppi axel, vincendo il segmento e ottenendo 130.04 (69.43, 60.61) per 183.88.

L’atleta a reggere di più la pressione è stata la neo Campionessa d’Italia Sarina Joos che, a eccezione di un loop aperto in aria, ha eseguito gli altri elementi pianificati sciorinando altri sei tripli conquistando 127.52 (68.92, 58.60) per 192.79 e confermando di essere pronta per disputare la prima rassegna continentale con la maglia azzurra.

Anna Pezzetta invece ha commesso qualche sbavatura di troppo, non tenendo l’arrivo del primo triplo lutz (a cui è seguito un turn prima del doppio toeloop pianificato da tre giri) e lottando su tanti arrivi. Perdendo punti per strada nella trottola con cambio di piede (di livello 2) e ricevendo una valutazione nelle components più bassa delle aspettative, l’altoatesina ha ottenuto 118.44 (59.56, 58.88) per 181.59, totale che non le ha permesso di mantenere il vantaggio sulla trentina. Da qui i fischi dagli spalti.

Menzione d’onore infine per Marina Piredda, da poco rientrata da un infortunio e apparsa in ottimo spolvero con tanto di grande combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, difficoltà che le ha concesso di ricevere la valutazione finale di 118.44 (59.56, 58.88) per 183.88.

