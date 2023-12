Pattinaggio artistico: Pezzetta incanta Pinerolo e vince uno short program di alto livello agli italiani 2023

Ma che bellezza a Pinerolo! Dopo tanti anni sottotono la gara femminile dei Campionati Italiani di pattinaggio artistico torna ad essere davvero rilevante. Al termine di uno short program dove la quasi totalità delle atlete si sono espresse ad alti livelli a spuntarla è stata una brillante Anna Pezzetta che, dopo un programma pulito sotto ogni aspetto, si è piazzata al comando di una classifica con ben tre atlete sopra i 60 punti.

Non ha tradito le aspettative la pattinatrice altoatesina, seguita anche fuori dai nostri confini per una qualità disarmante sugli elementi di salto puntato. Qualità sciorinata nella combinazione d’apertura triplo lutz/triplo toeloop (eseguita con un’elevazione con pochi eguali al mondo), difficoltà che ha preceduto un ottimo doppio axel e il triplo flip. Realizzando in modo positivo le tre trottole, oltre che la serie di passi, l’allieva di Alisa Mikonsaari e Angelina Turenko ha raccolto 66.42 (38.28, 28.14) staccando di poco più di una lunghezza la new entry Sarina Joos, anche lei artefice di uno short pulito imbastito dal triplo flip combinato con il triplo toeloop, dal triplo lutz e dal doppio axel con cui ha guadagnato 65.27 (36.75, 28.52).

Semplicemente stratosferica Marina Piredda, rientrata dopo un lungo periodo di stop dettato da un infortunio e capace di attestarsi in zona 63.09 (34.42, 28.62) dopo un davvero incantevole short contrassegnato dalla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, dal triplo lutz e dal doppio axel. Tre atlete, con tre programmi puliti e con una catena triplo-triplo nel layout. Segnali fondamentali per il movimento.

Ma non è finita. A rubare l’occhio sono state anche due atlete Junior Chiara Minighini, quarta con 57.73 (41.73, 26.00) e Amanda Ghezzo, quinta con 56.14 (31.47, 25.67), anche lei in pista con una combinazione composta da due salti tripli. Qualche patema solo per la detentrice del titolo Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti commesso un errore nel secondo triplo toeloop agganciato al triplo toeloop in catena ruotando poi solo doppio il flip (elemento invalido) accontentandosi della settima piazza con 53.84 (25.11, 28.73). La Campionessa Italiana ha tuttavia i punti nelle mani per tentare una risalita in vista di un libero, finalmente lo possiamo dire, davvero imperdibile.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo

