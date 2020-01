Pattinaggio artistico, Della Monica-Guarise vogliono brillare nello short program. Azzurri da podio, Russia fortissima

Oggi mercoledì 22 gennaio incominciano gli Europei 2020 di pattinaggio artistico, la Steiermarkhalle di Graz (Austria) è pronta per ospitare la rassegna continentale: ad aprire le danze sarà lo short program maschile, poi alle ore 19.15 grande spettacolo con lo short program delle coppie d’artistico. Si tratta di una delle gare in cui l’Italia si gioca le sue più importanti carte da medaglia, il segmento breve della prova sarà già cruciale per Nicola Della Monica e Matteo Guarise che dovranno rendersi protagonisti di una prestazione pulita e scevra da errori se vorranno davvero inseguire la medaglia (il podio si definirà dopo il free program).

Gli azzuri hanno un po’ faticato in stagione, non sono andati oltre al quarto posto nella Cup of China e all’ottava piazza all’NHK Trophy ma i risultati non così brillanti nelle due prove del Grand Prix non rispecchiano il reale valore degli allievi di Cristina Mauri che hanno tutte le carte in regola per essere competitivi. Il romagnolo e la bergamasca furono quarti dodici mesi fa quando timbrarono anche il loro personale di 205.14 (73.70 nel corto). Il 31enne e la 30enne dovranno verosimilmente vedersela con i russi Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin, al momento forse più in forma dei nostri portacolori ma inferiori per quanto riguarda i components: la coppia delle Fiamme Azzurre dovrà mettere in evidenza tutto il suo valore riducendo le imprecisioni tecniche se vorrà fare saltare il banco in vista del free program.

La lotta per la medaglia d’oro sembra essere un discorso tutto russo, un derby serratissimo tra due coppie di lusso: da una parte i veterani Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, dall’altra Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovski. I primi hanno già vinto il titolo continentale in due occasioni (2017-2018) e furono secondi l’anno scorso conquistando anche l’argento iridato. La coppia avversaria si è però messa in evidenza grazie a un’elevata tecnica nei primi mesi della stagione, ha sconfitto i connazionali ai recenti Campionati Nazionali e vuole giganteggiare dopo il quinto posto di dodici mesi fa. Si preannuncia una sfida punto a punto, elemento dopo elemento, che potrebbe essere decisa da semplici dettagli. Per l’Italia saranno in gara anche Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che cercheranno di ben figurare.

Foto: Lapresse