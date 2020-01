LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: Matteo Rizzo e Daniel Grassl per stupire, in serata Della Monica-Guarise

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di pattinaggio artistico che incominciano oggi mercoledì 22 gennaio a Graz (Austria). Si parte forte con lo short program maschile, poi in serata spazio allo short program delle coppie. L’Italia vuole sognare in grande, ci sono tutte le carte in regola per sperare in un buon risultato da parte degli azzurri che devono eseguire dei programmi puliti in modo da rimanere in corsa per la conquista delle medaglie che verranno assegnate nei prossimi giorni al termine dei vari free program.

Tra gli uomini c’è grande attesa per Matteo Rizzo (bronzo dodici mesi fa) e per la grande promessa Daniel Grassl, i nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per puntare ai vertici e sono attesi da due prove di grandissima sostanza. I grandi favoriti della vigilia sono i russi Alexander Samarin e Dmitri Aliev, attenzione anche al francese Kevin Aymoz senza dimenticarsi del georgiano Moris Kvitelashvili, del lettone Denis Vasilievs e dell’esperto Michal Brezina.

In serata toccherà invece a Nicole Della Monica e Matteo Guarise che hanno bisogno di una gara scevra da errori per puntare al bronzo, gli azzurri sono chiamati alla battaglia con i russi Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin mentre la lotta per l’oro sarà tra le altre coppie russe veterani Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovski.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di pattinaggio artistico (oggi mercoledì 22 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30. Buon divertimento a tutti.

