Pallanuoto, Europei femminili 2020: la Spagna raggiunge la Russia in finale, Ungheria battuta

È la Spagna la seconda squadra finalista degli Europei di pallanuoto femminile. In quel di Budapest, davanti al festante pubblico magiaro, le iberiche, vice campionesse in carica ed argento anche ai Mondiali di Gwangju, riescono a battere in un match tiratissimo in semifinale l’Ungheria padrona di casa per 11-10. Raggiunta dunque la Russia (vincente sull’Olanda) nell’ultimo atto: per le russe c’è l’ufficialità della conquista del pass olimpico, visto che le spagnole l’avevano già agguantato in estate in Corea.

Partita davvero molto equilibrata, come previsto, quella odierna. 3-3 nel primo quarto, vantaggio iberico per 5-4 a metà gara. Le ungheresi riescono a riequilibrare il tutto prima degli 8′ conclusivi. Si spegne la luce però ad inizio quarto periodo: un break di 4-0 per le spagnole, fino all’11-7, irrimediabile. Le magiare provano in tutti i modi ad accorciare le distanze, ma chiudono a -1 e saranno costrette ad accontentarsi della finale per il bronzo con l’Olanda.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse