Albo d’oro Europei pallanuoto femminile: secondo titolo per la Spagna. In testa Italia ed Olanda con cinque affermazioni

La Spagna conquista per la seconda volta nella storia gli Europei di pallanuoto femminile battendo in finale per 13-12 la Russia, mentre la medaglia di bronzo va all’Ungheria, che a Budapest, in casa, supera nella finale per il terzo posto l’Olanda per 10-8. La precedente affermazione iberica risaliva a sei anni fa ed era stata ottenuta sempre nella capitale magiara.

ALBO D’ORO FEMMINILE

1985 Oslo: Olanda, Ungheria, Germania Ovest

1987 Strasburgo: Olanda, Ungheria, Francia

1989 Bonn: Olanda, Ungheria, Francia

1991 Atene: Ungheria, Olanda, Italia

1993 Leeds: Olanda, Russia, Ungheria

1995 Vienna: Italia, Ungheria, Olanda

1997 Siviglia: Italia, Russia, Olanda

1999 Prato: Italia, Olanda, Russia

2001 Budapest: Ungheria, Italia, Russia

2003 Lubiana: Italia, Ungheria, Russia

2006 Belgrado: Russia, Italia, Ungheria

2008 Malaga: Russia, Spagna, Ungheria

2010 Zagabria: Russia, Grecia, Olanda

2012 Eindhoven: Italia, Grecia, Ungheria

2014 Budapest: Spagna, Olanda, Ungheria

2016 Belgrado: Ungheria, Olanda, Italia

2018 Barcellona: Olanda, Grecia, Spagna

2020 Budapest: Spagna, Russia, Ungheria

MEDAGLIERE (prime cinque posizioni)

1. Olanda 5-4-3 = 12

2. Italia 5-2-2 = 9

3. Ungheria 3-5-6 = 14

4. Russia 3-3-3 = 9

5. Spagna 2-1-1 = 4

