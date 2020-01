Pallanuoto femminile, la Spagna batte per 13-12 la Russia e conquista gli Europei 2020 di Budapest!

La Spagna supera per 13-12 la Russia e vince la finale degli Europei di pallanuoto femminile disputati a Budapest, centrando il secondo titolo continentale dopo quello vinto sei anni fa sempre nella capitale magiara. Le russe si consolano con il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che le iberiche avevano già conquistato agli scorsi Mondiali.

Nel primo quarto passa per prima la Russia con Gorbunova, ma la Spagna effettua il controsorpasso con Espar e Tarrago a metà frazione. Karimova e Prokofyeva riportano in vantaggio le russe, ma Garcia fa 3-3 a 20″. Le iberiche si distraggono ed a 8″ dalla prima sirena Serzhantova sigla il 4-3 per le russe.

Nella seconda frazione c’è un continuo botta e risposta: Pena pareggia, Soboleva riporta avanti le russe e Ortiz pareggia nuovamente. Le spagnole mettono la testa avanti ancora con Ortiz, ma a metà tempo Soboleva firma il 6-6. Nessuna formazione trova il break: al vantaggio di Garcia risponde Gorbunova, al gol di Tarrago replica Prokofyeva per l’8-8.

Il terzo periodo si apre con la rete in superiorità di Prokofyeva, poi Bersneva a 2’30” firma il primo break del match. Il finale è tutto di marca iberica però, e le reti di Garcia ed Espar nel giro di 35″ portano il match che vale l’oro sul 10-10, score con cui si entra negli ultimi otto minuti.

L’ultimo quarto vede il nuovo vantaggio iberico con la rete di Espar a 6’49”, poi Garcia a metà frazione sigla il 12-10 che pare chiudere definitivamente i conti. La Russia non trova più la rete e Leiton certifica il titolo europeo con il gol del 13-10 a 1’27”. Prokofyeva rompe il digiuno russo, Serzhantova firma il -1 a 22″ dalla sirena ma non c’è più tempo: la Spagna vince 13-12.

Foto: LaPresse