Albo d’oro Europei pallanuoto: dodicesimo titolo per l’Ungheria

L’Ungheria conquista per la dodicesima volta nella storia gli Europei di pallanuoto battendo in finale per 14-13 la Spagna, mentre la medaglia di bronzo va al Montenegro, che a Budapest supera nella finale per il terzo posto la Croazia per 10-9. La precedente affermazione magiara risaliva al 1999 ed era stata ottenuta a Firenze.

ALBO D’ORO MASCHILE

1926 Budapest: Ungheria, Svezia, Germania

1927 Bologna: Ungheria, Francia, Belgio

1931 Parigi: Ungheria, Germania, Austria

1934 Magdeburgo: Ungheria, Germania, Belgio

1938 Londra: Ungheria, Germania, Olanda

1947 Monte Carlo: Italia, Svezia, Belgio

1950 Vienna: Olanda, Svezia, Jugoslavia

1954 Torino: Ungheria, Jugoslavia, Italia

1958 Budapest: Ungheria, Jugoslavia, URSS

1962 Lipsia*: Ungheria, Jugoslavia = URSS

1966 Utrecht: URSS, Germania Est, Jugoslavia

1970 Barcellona: URSS, Ungheria, Jugoslavia

1974 Vienna: Ungheria, URSS, Jugoslavia

1977 Jonkoping: Ungheria, Jugoslavia, Italia

1981 Spalato: Germania Ovest, URSS, Ungheria

1983 Roma: URSS, Ungheria, Spagna

1985 Sofia: URSS, Jugoslavia, Germania Ovest

1987 Strasburgo: URSS, Jugoslavia, Italia

1989 Bonn: Germania Ovest, Jugoslavia, Italia

1991 Atene: Jugoslavia, Spagna, URSS

1993 Sheffield: Italia, Ungheria, Spagna

1995 Vienna: Italia, Ungheria, Germania

1997 Siviglia: Ungheria, Jugoslavia, Russia

1999 Firenze: Ungheria, Croazia, Italia

2001 Budapest: Jugoslavia, Italia, Ungheria

2003 Kranj: Serbia e Montenegro, Croazia, Ungheria

2006 Belgrado: Serbia, Ungheria, Spagna

2008 Malaga: Montenegro, Serbia, Ungheria

2010 Zagabria: Croazia, Italia, Serbia

2012 Eindhoven: Serbia, Montenegro, Ungheria

2014 Budapest: Serbia, Ungheria, Italia

2016 Belgrado: Serbia, Montenegro, Ungheria

2018 Barcellona: Serbia, Spagna, Croazia

2020 Budapest: Ungheria, Spagna, Montenegro

Note: Lipsia* due argenti

MEDAGLIERE (prime cinque posizioni)

1. Ungheria 12-6-6 = 24

2. Jugoslavia / SCG / Serbia 8-9-5 = 22

3. Russia 5-3-4 = 11

4. Italia 3-2-6 = 11

5. Germania 2-3-3 = 8

