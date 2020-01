Pallanuoto, Europei 2020: giornata di quarti di finale a Budapest. Tanto equilibrio per approdare alla zona medaglie

Finalmente si fa sul serio. Dopo la fase a gironi che ha detto poco o quasi nulla sulla condizione delle varie squadre, si entra nelle partite più belle e spettacolari, quelle ad eliminazione diretta. Oggi in programma i quarti di finale agli Europei di pallanuoto maschile di Budapest: quattro incontri sulla carta equilibrati che andranno a decidere le squadre che potranno giocarsi le medaglie.

L’attesa in casa Italia è tutta per il Settebello campione del mondo, che aprirà le danze alle 16.00 con il Montenegro. Pietro Figlioli e compagni hanno già dimostrato di essere in un buon stato di forma e vogliono confermarlo, provando ad andare il più avanti possibile: avversario tosto sulla carta, ma gli azzurri partiranno con i favori del pronostico. Seguirà forse la partita più attesa, quella tra Serbia e Spagna: remake dell’ultima finale a livello continentale, con gli iberici che hanno innalzato e non di poco la propria qualità, ma partiranno ovviamente ancora sfavoriti contro gli slavi campioni di tutto. Il match con meno equilibrio, almeno sulla carta, sarà quello tra i padroni di casa dell’Ungheria e la Russia: magiari troppo più forti per i russi. A chiudere lo scontro tra Croazia e Grecia: ellenici reduci dal girone con l’Italia, croati forse ancora un gradino sopra.

Quarti di finale Europei pallanuoto 2020

Mercoledì 23 gennaio

16:00 1D Italia – W27 Montenegro

17:30 1B Serbia – W28 Spagna

19:00 1C Ungheria – W29 Russia

20:30 1A Croazia – W30 Grecia

