LIVE Italia-Montenegro 2-2 pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: il Settebello vuole le semifinali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5’01” GOOOOOLLLL!!!!!!! Echenique risponde ancora dalla distanza a uomini pari! Italia-Montenegro 2-2

5’25” Gol Montenegro. Rete a uomini pari dalla distanza di Radovic. Italia-Montenegro 1-2

Loading...

Loading...

5’50” GGGGGOOOLLLLLLL! Bodegas pareggia subito in superiorità! Italia-Montenegro 1-1

6’06” Gol Montenegro. Rete di Petkovic in superiorità. Italia-Montenegro 0-1

6’29” Temporanea per Aicardi.

7’01 Del Lungo si supera su Petkovic!

7’30” Parata la conclusione da fuori di Luongo

8’00” Vince lo sprint Di Fulvio.

INIZIO PRIMO QUARTO

INIZIA ITALIA-MONTENEGRO

15.55 In corso gli inni nazionali.

15.50 Tutto pronto a Budapest per il via dei quarti di finale degli Europei di pallanuoto: Italia-Montenegro designerà la prima semifinalista del torneo maschile.

15.45 L’ultimo incrocio tra le due formazioni è di un anno fa, quando il 29 gennaio 2019 il Settebello a Palermo si impose di misura, per 11-10, in Europa Cup, ma l’ultimo incontro agli Europei sorride ai montenegrini che il 19 gennaio 2016 a Belgrado si imposero per 10-7. La musica però oggi sarà diversa.

15.40 Ora i campioni del mondo di Sandro Campagna dovranno sfidare la formazione balcanica, che invece ha dovuto superare prima lo scoglio dei play-off, pur in un agevole confronto vinto con la Turchia.

15.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Montenegro, valida per i quarti di finale degli Europei di pallanuoto maschile: gli azzurri hanno vinto i tre match della prima fase contro Grecia, Francia e Georgia, conquistando così il primato nel Girone D.

Il programma completo dei quarti – La presentazione dei quarti

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Montenegro, valida per i quarti di finale degli Europei di pallanuoto maschile: gli azzurri hanno vinto i tre match della prima fase contro Grecia, Francia e Georgia, conquistando così il primato nel Girone D. Ora i campioni del mondo di Sandro Campagna dovranno sfidare la formazione balcanica, che invece ha dovuto superare prima lo scoglio dei play-off, pur in un agevole confronto vinto con la Turchia.

L’ultimo incrocio tra le due formazioni è di un anno fa, quando il 29 gennaio 2019 il Settebello a Palermo si impose di misura, per 11-10, in Europa Cup, ma l’ultimo incontro agli Europei sorride ai montenegrini che il 19 gennaio 2016 a Belgrado si imposero per 10-7. La musica però oggi sarà diversa.

Alla vigilia ha dichiarato Sandro Campagna al sito federale: “Affrontiamo una squadra che sta giocando una bella pallanuoto, molto motivata, cambiata in qualche elemento rispetto al mondiale di Gwangju, che gioca da squadra. Mi aspetto una partita difficile. Con loro sono sempre battaglie, hanno giocatori straordinari e un ottimo allenatore. Sarà una partita da studiare attentamente e da giocare con coraggio dall’inizio alla fine. Dovremo essere quasi perfetti. E’ un quarto di finale e come tale presenta degli aspetti psicologici molto importanti. Siamo abituati a giocare questo tipo di partite ma contro di loro bisogna fare sempre molta attenzione. Stare aggrappati al risultato è importante anche per sfruttare l’aspetto psicologico. Chi vince tra Italia e Montenegro probabilmente affronterà l’Ungheria e sarà una grande opportunità di crescita, però adesso si deve pensare soltanto ai montenegrini“.

Così invece Michael Bodegas: “Un quarto di finale è sempre difficile. Il Montenegro è un avversario di grande esperienza con giocatori forti e aggressivi. Ma ce la giochiamo alla pari. Il bilancio si farà alla fine. Puntiamo a vincere l’Europeo senza pensare già alle Olimpiadi. La pressione l’avranno anche i nostri avversari. Siamo consapevoli dei nostri mezzi“.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Montenegro, valida per i quarti di finale degli Europei di pallanuoto maschile: oggi, mercoledì 22 gennaio, il match inizierà alle ore 16.00, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maria Angela Cinardo LPS