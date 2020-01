MotoGP, quando verranno svelate le nuove moto della classe regina? Calendario e date di tutte le presentazioni: apre la Ducati

C’è grande attesa per la ripresa delle “ostilità” nel Mondiale 2020 di MotoGP. La stagione regolare prenderà il via a partire dall’appuntamento di Losail (Qatar), nel weekend del 6-8 marzo, mentre i test inizieranno nel consueto scenario di Sepang (Malesia), dal 7 al 9 febbraio.

Non manca molto dunque alle presentazioni delle nuove moto della classe regina. La prima a “svelare” i propri segreti sarà la Ducati a Bologna il 23 gennaio. Il nuovo progetto di Borgo Panigale dovrebbe rappresentare un’evoluzione importante rispetto a quanto visto in precedenza, per cercare di trovare una soluzione alle problematiche in percorrenza di curva. A seguire sarà la volta di Honda campione del mondo (4 febbraio). Indubbiamente, oltre alla nuova RC213V, la curiosità è rappresentata dalla coppia dei fratelli Marquez alla guida, con Alex che da campione del mondo della Moto2 sfida il grande Marc. Due giorni dopo, a Sepang, spetterà alla Yamaha dare il via allo show sia con il Team Factory che con il Petronas. Una presentazione particolare in cui Valentino Rossi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli saranno tutti insieme, augurandosi che la nuova M1 sia un deciso passo in avanti rispetto al modello precedente. Un 6 febbraio intenso, visto che anche la Suzuki di Alex Rins e Joan Mir si metterà in bella mostra. Di seguito il calendario delle presentazioni note:

Il calendario di tutte le presentazioni – MotoGP

– Ducati: 23 gennaio

– Honda: 4 febbraio

Loading...

Loading...

– Yamaha: 6 febbraio

– Suzuki: 6 febbraio

– Yamaha Petronas: 6 febbraio

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse