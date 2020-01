Milano-Trento in tv, Coppa Italia volley 2020: orario, programma e streaming

Oggi mercoledì 22 gennaio in campo Milano-Trento match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile. Si preannuncia una partita molto equilibrata visto il quarto posto pari merito con 33 punti in campionato. Roberto Piazza si affiderà come al solito ai martelli Namir Abdel Aziz e Trevor Clevenot oltre che alla classe di Matteo Piano.

Angelo Lorenzetti, invece, potrà contare Klemen Cebulj, Luca Vettori, Aaron Russell e Urso Kovacevic azionati dalla classe di Simone Giannelli. La vincitrice del match, che si giocherà in gara unica, accederà alla Final Four che andrà in scena all’Unipol Arena di Bologna nel weekend del 22-23 febbraio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milano-Trento, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILANO-TRENTO, COPPA ITALIA VOLLEY: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO:

20.30 Milano-Trento

Diretta streaming su Eleven Sports.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo