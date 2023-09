Lotta, Abraham Conyedo e William Raffi eliminati ai Mondiali: rinviato l’appuntamento col pass olimpico

Non sono iniziati al meglio per i colori azzurri i Mondiali senior 2023 di lotta, scattati a Belgrado, in Serbia, validi come prima occasione di qualificazione olimpica per Parigi 2024: non riusciranno a raggiungere il quinto posto, l’ultimo utile per staccare il pass per i Giochi, i primi due italiani impegnati, Abraham Conyedo e William Raffi, eliminati e non ripescati.

Nei -125 kg dello stile libero Abraham Conyedo, bronzo olimpico a Tokyo 2020, ma nella categoria dei -97 kg, nei sedicesimi si è imposto ai punti per 8-1 sul tedesco Gennadij Cudinovic, ma agli ottavi è stato sconfitto, sempre ai punti, dallo statunitense Mason Mark Parris, con lo score di 0-3. Lo statunitense è stato poi battuto in semifinale dall’argento olimpico in carica, il georgiano Geno Petriashvili, e così è svanito il ripescaggio per l’azzurro.

Nei -86 kg dello stile libero, invece, William Raffi ha vinto nel turno di qualificazione contro il keniano Mark Inguyesi, ma poi ai sedicesimi è stato battuto dall’atleta naturalizzato bahreinita Magomed Sharipov, il quale a sua volta è uscito di scena ai quarti di finale contro il campione olimpico in carica, lo statunitense Morris Taylor, e così l’italiano è stato definitivamente eliminato.

