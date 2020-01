LIVE Virtus Bologna-Trento, EuroCup basket in DIRETTA: derby italiano quasi decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, valido per la quarta giornata delle Top 16 di Eurocup. Le due compagini italiane si affrontano nuovamente, a una settimana esatta dalla gara d’andata, in un match fondamentale in ottica qualificazione.

La formazione di casa, dopo il passo falso iniziale di Belgrado contro il Partizan, ha battuto il Darussafaka e la formazione trentina, garantendosi un record di 2 vinte e 1 persa (al pari di serbi e turchi); un successo permetterebbe agli uomini di Sasha Djordjevic di staccare in classifica proprio una delle due squadre. Per la formazione di coach Nicola Brienza si tratta di una vera e propria ultima spiaggia: un successo terrebbe accese le seppur risicate chance di qualificazione, una sconfitta vorrebbe dire eliminazione. Entrambe le squadre hanno ottenuto un importante e pesante successo nell’ultimo turno di campionato: i bolognesi hanno espugnato il parquet della Reyer Venezia (fino a quel momento conquistato solo da Milano) e Trento ha battuto all’ultimo respiro quella che era probabilmente la squadra italiana più in forma, la Dinamo Sassari; decisiva la tripla di tabella allo scadere di Alessandro Gentile.

Le V Nere hanno presentato proprio nella giornata di ieri il neo acquisto Devyn Marble che, dopo i primi allenamenti, farà il suo esordio, per uno strano gioco del destino, contro la squadra in cui ha militato nella passata stagione. L’ala originaria di Detroit dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Kyle Weems, con la capacità di giocare però anche nel ruolo di guardia; andrà ad innalzare ulteriormente il livello di talento in uscita dalla panchina a disposizione dell’ex tecnico della nazionale serba.

Lo stesso Djordjevic ha dichiarato: “Scenderemo in campo con il massimo rispetto, sappiamo quello che ci aspetta: la gara di domani sarà una grande battaglia, una battaglia tosta e fisica”. Brienza crede in un successo dei suoi: ” Dobbiamo scendere in campo con grande presenza mentale, con tutti i giocatori pronti a dare un contributo determinante: lo abbiamo fatto a Sassari sabato, lo abbiamo fatto in stagione su campi difficili e contro grandi avversarie, proveremo a ripeterci”. Nel match di settimana scorsa la Virtus ha comandato a lungo la partita, salvo subire il sorpasso trentino sul 57-54 ad inizio ultimo quarto; gli ultimi minuti sono stati però un assolo di Milos Teodosic: il fenomeno serbo ha dato ai suoi la vittoria e a chiuso a referto con 23 punti.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 21.00, orario in cui è in programma la palla a due tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento.

