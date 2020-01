LIVE Virtus Bologna-Pistoia 46-28, Serie A basket 2020 in DIRETTA: finisce il primo tempo del PalaDozza, partita in mano alle V Nere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5-9 il parziale del terzo quarto fino a qui.

51-37 Pippo Ricci servito a rimorchio ricaccia indietro il tentativo degli ospiti di riportarsi a contatto, 7’09” a fine periodo.

49-37 Salumu chiude un contropiede, ora Pistoia è a -12.

49-35 TRIPLA DI PETTEWAY dall’angolo.

49-32 MILOS TEODOSIC, solo retina per il serbo dall’arco.

46-32 Salumu innesca Brandt che riavvicina la OriOra.

46-30 Step back di Johnson.

INIZIA IL TERZO QUARTO!

21.25 Restate su questa pagina per il secondo tempo di Virtus Segafredo Bologna-OriOra Pistoia.

21.23 Così dopo i primi 20 minuti di basket al PalaDozza:

Al termine del 1°tempo la @Virtusbo è avanti di 18 punti sul @PistoiaBasket: 46-28 il parziale

Le statistiche dei primi 2 quarti#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/P1q7ZHUqKp — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 18, 2020

21.21 I numeri del match fino a qui, VIRTUS: 12/20 da 2, 5/12 da 3 e 7/8 i liberi; PISTOIA: 9/18 dal campo, 3/13 dall’arco e solo 1/4 in lunetta. Top-scorer: Giampaolo Ricci, 11 punti e Terran Petteway con 8.

21.19 Finisce un primo tempo con la Virtus ampiamente padrona del campo, 27-20 il parziale del secondo quarto.

FINISCE IL SECONDO QUARTO!

46-28 Petteway attacca il ferro e appoggia al vetro, Djordjevic chiama time-out per organizzare l’ultimo attacco dei suoi.

46-26 Nikolic spara una bomba centrale, +20 Virtus.

43-26 TRIPLA di Landi dall’angolo. Accorcia la OriOra.

43-23 Arresto e tiro di Petteway.

43-21 Hunter si iscrive al referto della serata con due liberi.

41-21 Landi recupera un difficile pallone sotto canestro e segna con un semigancio. 2’49” all’intervallo.

41-19 Nikolic impeccabile a cronometro fermo.

39-19 1/2 per Terran Petteway in lunetta.

39-18 Brandt va a rimbalzo poi corregge a canestro.

39-16 TRIPLA di Ricci, ora top-scorer di serata.

36-16 Petteway dalla media.

36-14 Gioco da tre completato da Ricci, fino ad ora sono 8 i punti del numero 11.

35-14 Ricci va dentro di forza e subisce anche fallo.

33-14 Baldi Rossi si coordina e infila due punti dalla media portando a 9 il suo bottino personale,

Primo time-out chiesto dalla panchina di Bologna.

31-14 Cournooh a sua volta piazza la sua prima bomba della partita.

28-14 TRIPLA con spazio di Petteway.

28-11 TRIPLA di Filippo Baldi Rossi, ora con 7 punti il giocatore della Virtus è il miglior marcatore di serata.

25-11 Liberi di Alessandro Pajola.

23-11 TRIPLA di Salumu, primo acuto della OriOra dall’arco.

23-8 Continua a salire il vantaggio della Segafredo, Cournooh appoggia a canestro dopo una persa di Pistoia.

21-8 Baldi Rossi dalla linea della carità.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

20.54 Finisce un primo quarto con la Virtus già in totale controllo, Pistoia sta faticando e non poco a trovare la retina.

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

19-8 Johnson appoggia una palla morbida al tabellone, primi due anche per il 23.

Pajola non mette il libero aggiuntivo.

19-6 Pajola segna e subisce fallo, primo possibile gioco da tre punti per la Virtus.

Della Rosa spende il quarto fallo di squadra di Pistoia, rimessa dalla linea di fondo per Bologna.

17-6 Salumu con la mano sinistra.

17-4 Rimbalzo di Baldi Rossi che realizza i suoi primi due della serata.

0/2 Dowdell, i biancorossi di Carrea hanno veramente faticato a muovere il proprio punteggio in questi primi 10 minuti.

Segafredo in bonus, liberi per Dowdell.

Tripla sul ferro di Teodosic, rimbalzo difensivo di Brandt, fino qui l’unico marcatore di Pistoia.

15-4 Teodosic dritto per dritto, lenta la rotazione difensiva della OriOra.

13-4 Gancio di Brandt.

13-2 Ancora Ricci chiude un contropiede di Bologna, time-out obbligato per coach Carrea che esaurisce la scorta già nel primo quarto.

11-2 TRIPLA di Giampaolo Ricci.

Situazione falli di un quarto in cui si sta faticando davvero molto a trovare la retina è 3-0, 4’02” alla prima sirena del match.

Nei quattro canestri di Bologna fino a qui c’è tre volte lo zampino di Teodosic, con due punti a referto e due assist.

STOPPATA di Hunter su Petteway, Ricci non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa Pistoia.

A metà primo quarto arriva il primo time-out dalla panchina di Pistoia.

8-2 Weems con un floater elegante.

Non si segna più da un minuto, primo fallo della partita commesso da Teodosic.

3′ trascorsi nel primo quarto, ora palla in mano a Pistoia.

6-2 Brandt firma i primi due di Pistoia in penetrazione.

6-0 Dowdell si perde Teodosic che sbuca da dietro e segna.

4-0 SCHIACCIATA di Delia, secondo assist per Milos Teodosic dopo due azioni della Virtus.

2-0 Dopo la prima azione offensiva non sfruttata da Pistoia, Weems segna i primi due della partita.

INIZIA LA PARTITA!

20.29 Stasera per la Virtus non ci sarà Julian Gamble, al suo posto è pronto l’argentino Marcos Delia, ex Joventut Badalona.

20.28 QUINTETTI TITOLARI, VIRTUS BOLOGNA: Delia, Markovic, Ricci, Teodosic, Weems; PISTOIA: Brandt, D’Ercole, Dowdell, Johnson, Petteway,

20.25 Presentazione delle squadre al PalaDozza, tra pochi minuti la palla a due!

20.20 Gli arbitri della gara saranno: Manuel Attard, Christian Borgo e Federico Brindisi.

20.15 La scorsa stagione (07.04.2018) Pistoia si impose 78-67 in casa della Virtus allora allenata da Stefano Sacripanti, sulla panchina dei biancorossi sedeva invece Alessandro Ramagli.

20.10 Oltre a Virtus Segafredo Bologna-OriOra Pistoia questo sabato si giocano anche Trento-Reggiana (iniziata alle ore 20.00), Treviso-Cremona, palla a due prevista per le 20.30 e Venezia-Fortitudo Bologna con inizio alle 20.45, per seguire la diretta live testuale di quest’ultima partita clicca qui.

20.05 Al PalaDozza del capoluogo emiliano si gioca uno degli anticipi del sabato tra le V Nere di Sasha Djordjevic e la squadra toscana allenata da Michele Carrea, 78-88 il risultato della gara di andata, giocato al PalaCarrara di Pistoia.

20.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Pistoia, diciannovesima giornata della LBA Serie A 2019-2020.

La presentazione e il programma tv e streaming del match – Il programma della diciannovesima giornata di Serie A –La cronaca di Virtus-Darussafaka di Eurocup

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Segafredo Bologna-Pistoia Basket 2000, seconda giornata di ritorno del campionato LBA Serie A 2019-2020. Al PalaDozza la capolista di coach Aleksandar Djordjevic ospita la compagine toscana allenata da Michele Carrea per l’anticipo del sabato sera.

La Virtus Bologna ritorna al PalaDozza dopo tre giorni dalla prima vittoria nelle Top 16 di Eurocup. Mercoledì sera infatti le V nere hanno avuto la meglio per 83-72 dei turchi del Darussafaka Tekfen Istanbul grazie ai 19 punti di Milos Teodosic e ai 15 di Julian Gamble. In campionato invece la capolista è reduce dall’ancora più netta vittoria del PalaEur di Roma dove gli uomini di Djordjevic hanno travolto 68-97 la Virtus Roma di coach Piero Bucchi (top-scorer della gara Kyle Weems con 14 punti messi a referto). Bologna arriva dunque all’appuntamento con tutti i favori del pronostico per provare a prolungare l’imbattibilità casalinga di questa stagione.

La OriOra Pistoia di coach Carrea sta invece attraversando un momento complicato della stagione, i biancorossi sono in una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, nell’ordine Varese, Pistoia e Trento e si trovano al penultimo posto in classifica alla pari di Trieste con 10 punti. Per i toscani fino a qui sono arrivate 5 vittorie e 12 sconfitte con l’ultimo successo che risale al 22 dicembre (91-79 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro). A Pistoia serverà dunque una prestazione perfetta per impensierire Milos Teodosic e compagni. All’andata giocata al PalaCarrara di Pistoia arrivò un 78-88 in favore della squadra di Saha Djordjevic.

OA Sport vi propone la diretta di Virtus Bologna-Pistoia, diciannovesima giornata (la seconda di ritorno) della LBA Serie A 2019-2020, la palla a due del PalaDozza è prevista per le ore 20.30, buon divertimento con il nostro live testuale per non perdersi nemmeno un punto dell’anticipo del sabato sera!

