LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 36-37, Serie A basket 2020 in DIRETTA: sorpasso ospite all’intervallo!

21.29 La Fortitudo Bologna adopera il sorpasso nel finale di secondo quarto: Fantinelli riesce a suonare la carica con la sua Pompea all’intervallo lungo. Venezia cala di rendimento dopo aver perso 15-20 il secondo quarto.

FINE SECONDO QUARTO

36-37 Permane il sorpasso di Bologna!

36-37 2/2 di Fantinelli in lunetta.

36-35 Robertson segna da dentro l’area.

36-33 TONUT ALL’ARCO! Timeout Bologna.

33-33 Buono spunto di Dellosto: esordio con canestro.

33-31 Watt no sbaglia sotto canestro.

31-31 ROBERTSON DA TRE! Buono spunto dello statunitense.

31-28 Watt non trema al ferro.

29-28 Fantinelli sfonda ancora sotto canestro.

29-26 Watt fa 2/2 dalla lunetta.

27-26 Fantinelli sfonda in area: -1 Bologna.

27-24 CHAPPELL DA TRE! Terza tripla per il #21 della Reyer.

24-24 ROBERTSON A TRE! Prima tripla per il talento americano.

24-21 Ancora Cinciarini: buona prova del leader del Bologna.

24-19 FILLOY! DALL’ARCO! +5 Venezia che respira un po’.

21-19 Cinciarini porta la Fortitudo a -2.

INIZIO SECONDO QUARTO

21.08 Primo quarto molto equilibrato: Venezia comincia benissimo con le triple di Chappell ma poi la Fortitudo è tornata a macinare gioco e punti.

FINE PRIMO QUARTO

21-17 Aradori sfonda sotto canestro.

21-15 Mancinelli trasforma anche il libero: timeout casalingo.

21-14 Mancinelli interrompe un parziale con un passivo notevole.

21-12 De Nicolao va volare la Reyer.

19-12 Ancora 1/2 di Udanoh.

18-12 1/2 di Udanoh in lunetta.

17-12 Bene capitan Cinciarini sotto canestro.

17-10 Sims sfonda in area: +7 Venezia.

17-8 CHAPPELL! ANCORA DA TRE!

14-8 Watt impeccabile in lunetta.

13-8 2/2 di Udanoh in lunetta.

11-8 CHAPPELL! DA TRE! Festival di triple dei padroni di casa.

8-8 Sims pareggia i conti dentro l’area.

8-6 STONE! DALL’ARCO! Grande inizio di match.

5-6 Buono spunto di Mancinelli dentro l’area.

5-4 2/2 di Sims in lunetta.

5-2 WATT DA TRE! Prima tripla del match.

2-2 Aradori pareggia subito i conti!

2-0 Parte alla grande Venezia con Sims.

0-0 PALLA A DUE! SI PARTE!

INIZIO PRIMO QUARTO

20.44 Riscaldamento in corso a Venezia.

20.42 Partenza sfavillante di Cremona nel primo quarto per 17-5 a Treviso.

20.40 Tutto pronto a Taliercio nella Laguna veneta!

20.37 Designato il tabellone delle Final Eight di Pesaro 2020: Brindisi-Sassari si sfidano dalla parte di Brescia e Fortitudo Bologna. Dall’altra parte Milano-Cremona e Virtus-Venezia.

20.35 Manca sempre meno alla sfida tra i finalisti della Supercoppa Italiana 2019/20 e la Fortitudo Bologna!

20.32 In campo, in questo momento, Trento e Reggio Emilia, con gli ospiti in vantaggio 43-26: stanno giocando anche Treviso e Cremona ed è appena cominciata la sfida tra i padroni della vetta della Segafredo e Pistoia.

20.30 Nell’ultima giornata, gli emiliani hanno perso contro Pesaro per 80-77 in casa: una brutta prestazione per i neopromossi.

20.27 Pietro Aradori&Co. hanno alle calcagna Trento, Cantù e Varese a quota 16 punti: la zona playoff quest’anno è più infiammata che mai.

20.25 La Fortitudo Bologna invece, sta vivendo troppi problemi in queste ultime giornata: nonostante ciò, la Pompea sono al settimo posto a pari punti proprio con i lagunari.

20.23 L’ultima vittoria in casa per Venezia è giunta contro i fanalini di coda di Pesaro: troppi alti e bassi per gli uomini di Walter De Raffaele.

20.21 La Reyer Venezia, campione in carica, hanno vinto contro Trieste nell’ultimo turno di campionato dopo aver esordito il 2020 con la sconfitta con la Germani Brescia.

20.19 Si torna nella Laguna veneta: i padroni di casa sono al momento all’ottavo posto in classifica, l’ultima posizione valida per i playoff Scudetto.

20.17 Seconda giornata di ritorno del massimo campionato italiano: a Bologna, l’andata, si concluse con la vittoria della Pompea per 89-82 contro la Reyer.

20.15 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Umana Reyer Venezia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per 19esima giornata di Serie A italiana di basket maschile

Calendario Serie A basket, orari e programma 18-19 gennaio: guida tv, streaming e palinsesto 19ma giornata– Basket, Serie A 2020: 18^ giornata. Sassari vince contro Varese, Venezia espugna Trieste

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Umana Reyer Venezia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per 19esima giornata di Serie A italiana di basket maschile. Seconda giornata di ritorno del massimo campionato italiano, con i campioni in carica che giocano in casa al Taliercio.

Si torna nella Laguna veneta, con i padroni di casa che provano a tornare alla vittoria in casa come avvenuto sul finale del 2019, contro Pesaro. Nell’ultimo turno di campionato, dopo aver esordito il nuovo anno con una sconfitta contro Brescia, i campioni d’Italia hanno vinto a Trieste. Gli uomini di coach Walter De Raffaele sono all’ottavo posto, tallonati da Trento, Cantù e Varese: contro la Pompea sarà una sfida importante in ottica playoff.

La Fortitudo Bologna sfiderà i finalisti della Supercoppa Italia con gli sfavori della causa: Pietro Aradori&Co. stanno vivendo un momento di flessione e bisogna svoltare per il girone di ritorno. Nonostante ciò, i neopromossi sono in piena zona playoff, al settimo posto, con gli stessi punti dei veneziani. All’andata, la Pompea Fortitudo si impose in casa 89-82 contro Venezia: la storia recente potrebbe dare fiducia e continuità agli emiliani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE match tra Umana Reyer Venezia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per 19esima giornata di Serie A italiana di basket maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo