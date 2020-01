LIVE Snowboard, PSL Piancavallo 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller e gli azzurri per proseguire il dominio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del PSL di Piancavallo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Snowboard che si svolge sul Piancavallo. L’Italia è reduce da una settimana trionfale e non vuole assolutamente fermarsi. Nelle due prove precedenti di Coppa del Mondo di Parallelo, infatti, abbiamo visto due finali tutte azzurre. Nel PSL di Bad Gastein, Austria, Daniele Bagozza ha battuto Maurizio Bormolini. A Rogla, in PSG, invece, Edwin Coratti ha conquistato il successo piegando l’eterno Roland Fischnaller.

Non va dimenticato, oltretutto, che proprio Fischnaller, che a dicembre si era imposto nei PSG di Bannoye e Cortina d’Ampezzo, al momento, guida la classifica generale di Coppa del Mondo di Parallelo con un margine davvero importante sul secondo. Inoltre, il Bel Paese monopolizza le prime posizioni dato che secondo è Bormolini, terzo Bagozza, quarto Coratti e sesto Mirko Felicetti. Per quanto riguarda la Coppa di specialità di PSL, invece, Bormolini è primo con 1400 punti mentre Bagozza è secondo, a pari merito con Andreas Prommegger, a quota 1260.

Per quanto riguarda la gara femminile, sarà assente Ester Ledecka, per cui la grande favorita è la dominatrice di questa stagione di Coppa del Mondo, ovvero la tedesca Ramona Hofmeister. L’Italia, invece, punterà forte su Nadya Ochner. L’appuntamento con la nostra DIRETTA LIVE è alle 14.00, mi raccomando, non mancate!

