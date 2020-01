LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due gare a inseguimento di oggi a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe a tecnica classica.

Dopo le vittorie di ieri di Therese Johaug e Alexander Bolshunov, la norvegese e il russo partiranno nelle rispettive competizioni con il vantaggio acquisito durante la gara di ieri. In particolare, la leader della Coppa del Mondo femminile avrà 33 secondi da gestire sulla russa Natalia Nepryaeva e 40 sulla norvegese Heidi Weng, mentre l’uomo che comanda la Sfera di Cristallo al maschile ha 24 secondi nei confronti del finlandese Iivo Niskanen e 40 sul norvegese Sjur Roethe.

Per quanto riguarda i colori italiani, tra le donne Anna Comarella parte come ventunesima a 1’42” da Johaug, mentre Ilaria Debertolis comincia per trentaduesima a 2’06”. Tra gli uomini, invece, Francesco De Fabiani, dopo una prova che finalmente lo ha rivisto su buoni livelli, prende il via dopo 1’38” rispetto a Bolshunov, mentre Giandomenico Salvadori parte da 31° a 2’36” e Dietmar Noeckler, a causa del suo distacco di 3’03” di ieri, parte con l’onda a 2’40” dal leader.

Molto interessante sarà scoprire come se la caverà Johannes Klaebo: il norvegese deve recuperare 1’12” da Bolshunov e può contare sul valido aiuto di Simen Hegstad Krueger. Saranno 77 gli uomini sul percorso, mentre il numero si riduce a 62 tra le donne. Si va a concludere così il ritorno del fondo sulle nevi di Nove Mesto, dove da 4 anni non approdava. Rispetto ad allora, i valori sono cambiati al maschile, mentre al femminile molti nomi di vertice sono quelli del 2016.

Le due gare a inseguimento di Nove Mesto si terranno alle 11:10 e alle 13. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

