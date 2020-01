LIVE Pesaro-Dinamo Sassari 44-53, Serie A basket 2020 in DIRETTA: sardi in fuga dopo due quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finisce qua il secondo periodo con Sassari sopra di 9.

44-53 Altra tripla per Pusica.

41-53 Canestro da due di Pierre.

41-51 Bomba di Pusica.

38-51 Williams si prende un tecnico e Vitali segna due liberi.

38-49 Canestro da due per Williams che subisce fallo e completa il gioco da tre punti.

35-49 Schiacciata del +14 di Sorokas.

35-47 Ancora Bilan, sono già 12 i punti per lui.

35-45 Schiacciata di Bilan su assist di Vitali e vantaggio di Sassari che torna in doppia cifra.

35-43 Una tripla di Vitali rispedisce indietro i padroni di casa.

35-40 Barford regala il -5 a Pesaro.

33-40 1/2 ai liberi per Totè.

32-40 Totè completa un gioco da tre punti.

31-40 Arriva il primo canestro della partita di Totè.

29-40 Due punti per Pusica.

27-40 Bilan firma il massimo vantaggio Sassari.

27-38 Altri due punti per Sorokas.

27-36 Quarto canestro su quattro tiri da due per Fiaschi.

25-36 Sassari torna a +11 con Sorokas

25-34 Jerrells segna nuovamente, inizio super di secondo quarto per lui.

25-32 Williams porta Pesaro a -7.

23-32 Ancora Fiaschi da due.

21-32 Due punti per Jerrells.

21-30 Schiacciatona di Pierre.

21-28 Ennesima bomba sarda, stavolta firmata Jerrells.

21-25 Fiaschi apre il secondo quarto con due punti.

Finisce qua il primo quarto con Sassari sopra di 6.

19-25 Canestro da due di Eboua.

17-25 Altra bomba di Sassari, stavolta la mette Stefano Gentile.

17-22 Tripla di Zanotti.

14-22 La seconda tripla della partita di Spissu spedisce i padroni di casa a -8.

14-19 Altri due punti per Pierre.

14-17 Tap-in vincente di Eboua, -3 Pesaro.

12-17 Canestro da due per Zanotti.

10-17 2/3 ai liberi per Bilan.

10-15 Canestro da due di Fiaschi.

8-15 Pierre con un canestro da due, Sassari è partita fortissimo.

8-13 Altra tripla, stavolta di Sorokas. E’ già la quinta del match.

8-10 Schiacciata di Bilan su assist di Vitali.

8-8 E Williams trova la parità.

6-8 Altra tripla, stavolta di Pusica.

3-8 Due punti per Bilan.

3-6 Bomba di Pierre.

3-3 Williams risponde a tono.

0-3 Spissu apre le marcature con una tripla.

17.42 Si gioca alla Vitifrigo Arena di Pesaro, fischio d’inizio alle ore 18.00.

17.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Pesaro-Dinamo Sassari, match valido per la Serie A 2020 di basket.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari. Un match sulla carta senza storia che vede i sardi, attualmente secondi e autori di una stagione fin qui quasi perfetta, sfidare i marchigiani, fanalino di coda del campionato di Serie A basket con appena due punti. Attenzione, però, poiché l’ex Scavolini, dopo 16 sconfitte consecutive, si è finalmente sbloccata settiamana scorsa a Bologna contro la Fortitudo e arriva a questo match sulle ali dell’entusiasmo.

La Dinamo Sassari in settimana ha ottenuto il matematico passaggio del turno in Basketball Champions League demolendo il Torun. Inoltre, i ragazzi allenati da coach Pozzecco non perdono in campionato addirittura dal 24 novembre, quando a batterli fu l’Olimpia Milano. Gli isolani, nel mentre, hanno battuto anche la capolista Virtus Bologna e in caso di successo odierno andrebbero ad appena due punti dalla vetta.

L’appuntamento con la nostra DIRETTA LIVE è alle ore 18.00, in contemporanea con la palla a due di Pesaro – Dinamo Sassari. Mi raccomando, non mancate!



