Pattinaggio artistico, Della Monica-Guarise tornano a splendere conquistando il quarto posto nello short agli Europei di Graz. Boikova-Kozlovskii al comando

Dopo i tanti errori commessi dagli atleti del singolo maschile, arrivano sprazzi di grande bellezza alla Steiermarkhalle di Graz, impianto sportivo austriaco teatro questa settimana dei Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico. La prima giornata di competizioni si è chiusa infatti con il segmento più breve delle coppie, dove a imporsi con margine e merito sono stati i russi Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii.

Gli atleti di San Pietroburgo hanno avuto la meglio sulla concorrenza confezionando una prova eccellente, imbastita da grande qualità in tutti gli elementi, da un pattinaggio di spessore e da un ottimo unisono. Nello specifico gli allievi di Artur Minchuk e Tamara Moskvina hanno snocciolato un triplo salchow in parallelo, valutato con un grado di esecuzione elevato come nel caso del triplo twist (livello 4) e del sontuoso triplo flip lanciato, salto che ha ricevuto +5 da cinque giudici su nove. Raccogliendo il massimo del livello sia nella spirale che nel bellissimo reverse lasso, nella serie di passi e nella trottola side by side, i Campioni Nazionali in carica hanno scavalcato gli 80 punti conquistando 82.34 (45.93, 36.41), nuovo record personale.

A otto lunghezze di distanza si sono piazzati i giovani connazionali Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, anche loro artefici di una prestazione monstre senza sbavature valutata complessivamente 74.92 (42.02, 32.90), un punto in più degli esperti Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, rimasti attardati al terzo posto con 73.50 (37.81, 35.59) a causa di un errore nel sollevamento, interrotto dopo due giri durante il cambio di posizione.

Ritornano, finalmente, a splendere Nicole Della Monica-Matteo Gaurise. Gli azzurri hanno infatti ottenuto la quarta piazza provvisoria con 70.48 (39.05, 31.53) dimostrando un netto miglioramento rispetto alla prima parte di stagione, atterrando senza patemi sia il triplo salchow in parallelo che il triplo twist (livello 3). Malgrado alcuni punti preziosi persi per via dell’arrivo a due piedi nel triplo rittberger lanciato, gli allievi di Cristina Mauri faranno la voce grossa anche nel libero, tentando l’assalto al podio, distante solo tre punti. Segnali positivi anche per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, agilmente all’ottavo posto con 58.85 (31.05, 25.80) dopo aver pattinato uno dei programmi migliori della stagione, macchiato esclusivamente da una chiamata di salto sottouorato nel triplo salchow in parallelo.

Loading...

Loading...

CLASSIFIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse