VIDEO Boikova-Kozlovskii incantano e si portano al comando dopo lo short delle coppie. Riviviamo la performance

La coppia d’artistico russa formata da Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii si è imposta con ampio margine dopo lo short program ai Campionati Europei di Graz. Gli atleti hanno mandato in visibilio il (poco) pubblico presente in arena snocciolando elementi di qualità tra cui spiccano un triplo salchow in parallelo, valutato con un grado di esecuzione elevato e un sontuoso triplo flip lanciato, salto che ha ricevuto +5 da cinque giudici su nove, raccogliendo il nuovo primato personale di 82.34.

Riviviamo la prova dei pattinatori di San Pietroburgo, interpretata sulle immortali note di “May Way“.

IL VIDEO DELLO SHORT PROGRAM DI BOIKOVA-KOZLOVSKII

Foto: ISU Figure Skating (Free editorial use)