LIVE Milano-Trento 0-3, Coppa Italia 2020 volley in DIRETTA: Vettori vince lo scontro con Abdel Aziz e manda i suoi in semifinale!

22:17 L’appuntamento con la Final four è il 22 e il 23 febbraio.

22:15 Questo il quadro delle semifinali: Civitanova-Trento e Perugia-Modena.

19-25 Sette di Lisinac, 3-0 sorprendente di Trento.

19-24 Out il servizio di Sbertoli, cinque match-point per Trento!

19-23 Mani-out di Clevenot.

18-23 Ricezione eccezionale di Grebennikov, Candellaro la mette giù in attacco.

18-22 Si rifa subito l’olandese, mani-out per lui.

17-22 Muro a tetto di Candellaro su Nimir, break determinante.

17-21 Micheletto passa in mezzo al muro, che freddezza.

17-20 Clevenot schiaccia sul petto di Grebenniko, Milano ci crede veramente!

16-20 Vettori sbaglia in attacco nonostante fosse con muro a zero.

15-20 Finisce qui la serie al servizio dell’olandese, che comunque ha riaperto il set.

15-19 Entra in campo Kovacevic.

15-19 Terzo ace di Nimir Abdel Aziz!

14-19 Parallela devastante di Abdel Aziz, parziale di 4-0 e Lorenzetti chiama time-out.

13-19 Secondo servizio vincente consecutivo per l’olandese, il quinto della serata.

12-19 Ace di Nimir che, rientrato in campo, vuole provarci fino alla fine.

11-19 Errore dai nove metri per lui.

10-19 Primo tempo dietro di Lisinac, partita ai limiti della perfezione la sua.

10-18 Attaco vincente di Basic da post quattro.

9-18 E’ partito un aquilone in attacco a Nimir, che lascia il campo a Weber.

9-17 Mani-out di Micheletto, che bella prestazione di questo giovane, che da speranze all’Italia per il futuro.

9-16 Cebulj prima difende e poi mette a terra una pipe che sa di colpo di grazia.

9-15 Sbaglia dai nove metri il francese.

9-14 Mani-out di Clevenot, che tiene in vita i suoi.

8-14 Erroraccio in attacco di Abdel Aziz, Milano si sta sgretolando.

8-13 Cebulj la mette giù, ma Grebenniko è stato monumentale in seconda linea!

8-12 Muro a uno di Giannelli su Nimir, questa fa molto male al morale di Milano.

8-11 Scambio pazzesco, brutta imprecisione in ricostruzione di Petric.

8-10 Invasione a rete di Lisinac.

7-9 Clevenot passa in parallela, va a farfalle Giannelli.

6-9 Muro di Candellaro su Abdel Aziz, brutta alzata di Sbertoli. Chiama time-out Piazza.

6-8 Magia di Giannelli di seconda intenzione.

6-7 Molto fallosa Trento dai nove metri, sbaglia anche Vettori.

5-7 Diagonale pazzesca di Micheletto.

5-6 Si ferma sul nastro il servizio di Lisinac.

4-6 Gran spallata di Vettori, continua a macinare punti l’opposto di Trento.

4-5 Out il servizio di Cebulj.

3-5 Si insacca l’attacco di Lisinac.

3-4 Sette di Kozamernik, alzata super di Sbertoli.

2-4 Ancora un attacco vincente di Lisina, che non sta sbagliando un colpo.

2-3 Mani-out di Nimir da seconda linea.

1-3 Ace di Candellaro, break in apertura per l’Itas.

1-2 Muro di Cebulj su Abdel Aziz, che questa sera si è preso almeno 5-6 murate dirette.

1-1 Out il servizio di Micheletto, che ha preso il posto di Sosa.

0-1 Si riparte con un pallonetto spinto di Cebulj.

19-25 Grebennikov difende e Cebulj mette giù un pallonetto spinto. I ragazzi di Lorenzetti volano sul 2-0.

19-24 Alzata ad una mano di Giannelli, Lisinac la mette giù. Cinque set-point per l’Itas.

19-23 Diagonale nei due metri di Nimir, che non ne vuole sapere di mollare.

18-23 Primo tempo di Candellaro, che velocizza il braccio in maniera perfetta.

18-22 Basic trova le mani di Cebulj, break per Milano.

17-22 In rete la battuta di Sosa Sierra, entra Kovacevic in seconda linea.

16-22 Continua lo show di Vettori anche in attacco, ma Giannelli è sul pezzo e serve il giocatore con il braccio caldo.

16-21 Finisce qui la sua serie al servizio.

15-21 Ancora un servizio vincente di Luca, mamma mia che prestazione!

15-20 Passa in mezzo al muro Vettori, che ha permesso ai suoi di volare a +5.

15-19 Scambio spettacolare, che si conclude con un muro di Candellaro su Abdel Aziz, ma Grebennikov ha fatto una copertura di faccia!

15-18 Ace di Luca Vettori, questo break potrebbe essere decisivo. Time-out per Piazza.

15-17 Finisce qui la serie al servizio del regista azzurro.

15-16 Ace di Riccardo Sbertoli, che porta i suoi a -1.

14-16 Nimir risponde con la stessa moneta, Sbertoli orami fa affidamento solo sul suo opposto.

13-16 mani-out di Vettori, ma alzata spettacolare di Grebennikov dai dieci metri.

13-15 Non passa il servizio di Cebulj.

12-15 Primo tempo affettato di Lisinac.

12-14 Errore in attacco di Vettori, partita incolore la sua fino ad’ora.

11-14 Diagonale di una difficoltà immensa per Nimir, che mantiene in vita Milano.

10-14 Cabina telefonica di Lisinac su Petric, fatica in questo momento il martello serbo.

10-13 Petric ha cercato le mani del muro, ma la palla è finita direttamente fuori.

10-12 Non ingrana Nimir dai nove metri nel secondo set.

10-11 Accompagnata di Sosa in copertura.

9-11 Pallonetto spinto in mezzo al campo per Cebulj, che si sta dimostrando il migliore in campo questa sera.

9-10 In rete la battuta di Sosa Sierra.

8-10 Cebulj sfrutta un errore in ricezione di Hoffer, break per l’Itas.

8-9 Invasione a rete per Clevenot.

8-8 Ace dii Gironi, è il suo momento!

7-8 Out il primo tempo di Candellaro, palla un po’ bassa di Giannelli.

6-8 Diagonale potente di Petric, Grebennikov prova a volare ma non ci arriva.

5-8 Primo tempo per Gironi, che adesso si sblocca anche al centro.

4-8 Ancora un errore dai nove metri per Sbertoli.

4-7 Passa in mezzo al muro Clevenot.

3-7 Palla difficile per Vettori, che comunque la mette giù.

3-6 Mani-out di Gironi, Sosa Sierra ha sciupato la palla del +5.

2-6 Pallonetto spinto di Cebulj, bravo a sfruttare il muro scomposto di Gironi.

2-5 Si rifa subito l’opposto olandese, che passa in parallela.

1-5 Murone di Cebulj su Abdel Aziz, che non riesce ad essere continuo questa sera.

1-4 Ricambia il favore Nimir Abdel Aziz.

1-3 Non passa la battuta di Candellaro.

0-3 Muro di Giannelli su Petric, brutto inizio di Milano. Nel frattempo piccolo problema alla testa per Pesaresi, che nel tentativo di recuperare una palla impossibile ha sbattuto contro la panchina. Al suo posto entra Hoffer.

0-2 Errore in ricezione per Pesaresi, Sbertoli essendo in seconda linea non può fare nulla.

0-1 Si riparte con un primo tempo dietro di Candellaro.

0-0 Si ritorna subito in campo.

23-25 In rete la battuta di Kozamernik, Trento in vantaggio 1-0.

23-24 Ancora un mani-out dell’opposto olandese, attenzione!

22-24 Nimir schiaccia in testa a Lisinac, attenzione perchè non è finita.

21-24 Parallela pulita per Gironi.

20-24 Non passa la battuta di Petric, quattro set-point per Trento.

20-23 Pallaccia di Sbertoli, Abdel Aziz sparacchia fuori.

20-22 Ricezione eccelsa di Grebennikov, in attacco ci pensa Lisinac.

20-21 Primo tempo imprendibile di Kozamernik, attenzione perchè al servizio va Nimir.

19-21 Time-out per Piazza.

19-21 Stampatona di Giannelli su Nimir, questo break fa male!

19-20 Errore in attacco di Kozamernik.

19-19 Si riprende subito l’opposto dell’Itas.

19-18 Pesta la linea dei tre metri Vettori.

18-18 Non passa il servizio di Sosa Serria.

17-18 Ottimo colpo di Cebulj, che riporta Trento avanti.

17-17 Primo tempo velenoso di Candellaro.

17-16 Nimir sfonda sulle mani del muro di Candellaro.

16-16 Errore in battuta per Vettori.

15-16 Candellaro stampa a muro Abdel Aziz!

15-15 Out il servizio di Sbertoli.

15-14 Diagonale nei tre metri in extra-rotazione per Clevenot, wow!

14-14 Ottima sette di Lisinac, grande altezza per lui.

14-13 Piazza ci ha visto bene, la palla è dentro!

13-14 Mani-out di Vettori, Piazza chiede un check.

13-13 Palla piazzata di cebulj, ottima visione di gioco.

13-12 Diagonale vincente di Petric da posto due.

12-12 Finisce qui la serie al servizio dell’olandese.

12-11 Terzo ace consecutivo per Abdel Aziz, Lorenzetti chiama time-out.

11-11 Nimir fa la voce grossa dai nove metri e riporta i suoi a contatto.

9-11 Punto confermato.

9-11 Mani-out di Petric, ma Trento chiama un check.

8-11 Continua a passare in parallela Cebluj.

8-10 Errore dai nove metri di Sosa Sierra.

7-10 Primo tempo affettato di Candellaro, il cambio palla di Milano sta faticando ad ingranare.

7-9 Chiede troppo a se stesso Petric, che sciupa la palla del pareggio.

7-8 Bello schema di Sbertoli, Clevnot la piazza in diagonale.

6-8 Attacco a segno per Sierra, che ha preso il posto di Kovacevic.

6-7 Pipe vincente di Petric.

5-6 Nimir non ha problemi da seconda linea.

4-6 Mani-out di Cebulj da posto due.

4-5 Cabina telefonica di Kozamernik su Lisinac!

3-5 Parallela paurosa di Abdel Aziz, che scalda i motori.

2-5 Questa volta l’imprecisione in seconda linea è di Clevenot.

2-4 Palla piazzata di Petric, scomposto Vettori in difesa.

1-4 Ace di Candellaro, svassoia Pesaresi in ricezione.

1-3 Parte forte Trento a muro: Lisinac ferma Petric.

1-2 Parallela di Cebulj da posto quattro.

1-1 Si riprende subito l’opposto olandese, mani-out per lui.

0-1 Si parte con un muro di Cebulj su Nimir!

20:44 Questo invece il sestetto di Milano: Abdel Aziz, Clevenot, Gironi, Kozamernik, Petric, Sbertoli e Pesaresi.

20:41 Questi i sette scelti da Lorenzetti: Vettori, Giannelli, kovacevic, Candellaro, Cebulj, Lisinac e Grebennikov.

20:38 Molto passerà dalle mani dei due registi della nostra Nazionale: Giannelli e Sbertoli dovranno essere bravi a variare il gioco per non dare punti di riferimento al sistema muro-difesa avversario.

20:35 Gli scontri diretti sorridono ai ragazzi di Lorenzetti, che su undici match hanno vinto ben dieci volte.

20:32 Sarà interessante scoprire la formazione di Trento, Kovacevic e Russell hanno un problema alla spalla, saranno in campo questa sera?

20:29 Probabilmente quello di stasera sarà il quarto più equilibrato, in teoria dovremmo assistere ad un match in cui a fare la differenza saranno i dettagli.

20:26 Nimir Abdel-Aziz potrebbe essere la chiave del match, l’opposto olandese è il capo cannoniere della Superlega e si sta dimostrando, giorno dopo giorno, un giocatore su cui puntare nei momenti che contano, se Trento riuscisse a prendergli le misure metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria.

20:23 Ultimi minuti di riscaldamento per le due formazioni, mancano ormai venti minuti all’inizio del match.

20:20 Milano viene da sette vittorie consecutive in Superlega, l’Itas invece non sta vivendo il proprio miglior momento e rischia di lasciare il quarto posto in classifica alla PoweVolley.

20:17 Ad inizio stagione a vincere in Superlega è stata Trento, che ha avuto la meglio 3-1 a casa di Milano, in questo momento dell’anno l’inerzia sembrerebbe invece essere dalla parte dei ragazzi di Piazza.

20:14 Ricordiamo che l’altra semifinale è già decisa, Perugia e Modena, grazie alle vittorie di ieri, si sfideranno il 22 febbrai per approdare in finale.

20:11 Si tratta del primo scontro in Coppa Italia tra queste due squadre, chi vince raggiungerà in semifinale Civitanova.

20:08 Il match, che andrà in scena all’Allianz Cloud, prenderà il via alle 20:45.

20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trentino, ultimo quarto di finale della Coppa Italia di volley maschile 2019-20.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trentino, ultimo quarto di finale della Coppa Italia di volley maschile 2019-20. Dopo le vittorie di ieri di Modena, Civitanova e Perugia, manca solo una semifinalista per avere il quadro completo, sulla carta ci si aspetterebbe di vedere Trento accanto alle altre big, sarà così? Si tratta del primo scontro diretto in Coppa Italia tra queste due formazioni, probabilmente stasera assisteremo al match più affascinante ed equilibrato di questa due giorni di gare. La vincitrice di questa partita sfiderà in semifinale la Lube.

Ad inizio stagione a vincere in Superlega è stata Trento, che ha avuto la meglio 3-1 a casa di Milano, in questo momento dell’anno la situazione è però diversa: la PoweVolley sta vivendo un vero e proprio momento di grazia, viene da sette vittorie consecutive e una settimana fa è riuscita a infliggere la prima sconfitta stagionale a Civitanova. L’Itas non sta invece vivendo il proprio miglior momento, i ragazzi di Lorenzetti stanno faticando ad esprimere il proprio miglior gioco per tre set consecutivi e il quarto posto in classifica rischia di sfuggire, per finire proprio nelle mani di Milano.

Trento potrà fare affidamento sulla classe innata di Simone Giannelli, sulla consistenza di Vettori e di Candellaro, sulla potenza di Russell e Lisinac, sulla tecnica di Kovacevic e sul carisma di Grebennikov. Milano, nonostante i numerosi problemi fisici di inizio stagione, sembrerebbe aver trovato la quadratura del cerchio, questi dovrebbero essere i sette titolari di Piazza: Clevenot, Petric, Abdel-Aziz, Sbertoli, Kozamernik, Alletti e Pesaresi. Nimir Abdel-Aziz potrebbe essere la chiave del match, l’opposto olandese è il capo cannoniere della Superlega e si sta dimostrando, giorno dopo giorno, un giocatore su cui puntare nei momenti che contano, se Trento riuscisse a prendergli le misure metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Trentino, ultimo quarto di finale della Coppa Italia di volley maschile 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20:45.

