Volley, Coppa Italia 2020, Milano-Trento: una prima volta all’insegna dell’incertezza

Si chiude con una prima assoluta il programma dei quarti di finale di Coppa Italia con il posticipo di domani sera tra Allianz Milano e Itas Trentino che mai prima d’ora si erano affrontati in questa manifestazione. E’ una sfida all’insegna dell’equilibrio e dell’incertezza più totale. Se si dovesse prendere l’ultima sezione della stagione, il pronostico direbbe senza dubbio Milano, che ha anche il vantaggio di giocare fra le mura amiche ma la partita secca e la grande esperienza a questi livelli di tanti giocatori trentini potrebbe riequilibrare la situazione almeno ai nastri di partenza.

L’Allianz Milano è la squadra del momento in campionato: la formazione di Piazza ha appena espugnato il campo della capolista Lube Civitanova infliggendole la prima sconfitta stagionale e travolto con un secco 3-0 la Consar Ravenna. I lombardi sono così arrivati a quota sette vittorie consecutive e nove partite a fila in cui sono riusciti a muovere la classifica: un ruolino di marcia travolgente che ha alzato non poco il livello di fiducia del club milanese. Dall’altra parte c’è Trento che, dopo un finale di girone di andata al di sotto delle aspettative con tre sconfitte su altrettanti big match con Modena, Civitanova e Perugia che hanno allontanato la squadra di Lorenzetti dalla vetta della graduatoria, favorendo proprio l’ingresso di Milano nella top 4 della classifica, ha ripreso la marcia vincente ed ha conquistato tre successi su altrettante partite giocate nel girone di ritorno, ultimo dei quali quello casalingo (3-1) con Vibo Valentia.

E’ una partita che presenta anche molti duelli individuali interessanti, primo fra tutti quello fra i due palleggiatori azzurri. Il titolare, Giannelli, è quello che tra i due sembra più in difficoltà al momento anche se nelle ultime settimane ha alzato il livello del gioco tornando sui suoi standard abituali, la riserva, Sbertoli, arriva da un paio di prestazioni monstre che hanno permesso a Milano di ottenere vittorie di assoluto prestigio. Sarà molto interessante vederli uno di fronte all’altro sapendo che da maggio in poi vestiranno la stessa maglia azzurra con vista su Tokyo.

Bella anche la battaglia fra opposti con Abdel-Aziz che è tornato da Berlino con un altro passo ed ha demolito Civitanova e Ravenna in rapida sequenza a suon di battute vincenti e attacchi devastanti, dall’altra Vettori che non è quello micidiale dello scorso anno (e forse anche per questo Trento ha sofferto nella prima parte della stagione) ma che ultimamente ha alzato un po’ il livello e potrebbe trovarsi nell’ambiente giusto per alzare ulteriormente l’asticella. In banda, infine, Clevenot e Kovacevic sono due trattati viventi di colpi in attacco e proprio dalla loro fantasia, ma anche dalle loro percentuali in ricezione, potrebbero dipendere le sorti dell’incontro. Squadre in campo domani alle 20.30 al PalaLido.

Foto LPS/Roberto Bartomeoli